Певица Бейонсе впервые стала лауреатом премии «Эмми» 13.08.2025, 12:25

Бейонсе

За шоу на Netflix.

Американская певица Бейонсе, обладательница 35 премий «Грэмми», впервые стала лауреатом премии «Эмми», пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Награда была присуждена за «Лучшие костюмы для развлекательной, документальной или реалити-программы» за образы, представленные в праздничном шоу Beyoncé Bowl, состоявшемся в перерыве рождественского матча NFL 25 декабря 2024 года.

Премию вместе с Бейонсе получили дизайнер костюмов Шиона Турини, ассистенты Эрика Райс и Молли Питерс, супервайзер Челси Стабелл.

Шоу стало первым случаем, когда певица исполнила песни из своего альбома Cowboy Carter, удостоенного «Грэмми». В программе прозвучали «Blackbiird», «16 Carriages» и «Ya Ya». Финальную песню «Texas Hold ’Em» она исполнила вместе с дочерью Блю Айви.

Кроме того, Бейонсе претендует еще на две премии «Эмми» — за «Лучшее режиссерское решение в развлекательной программе» и за «Лучшее развлекательное шоу в прямом эфире». В последней категории ей предстоит соперничать с мужем Джей-Зи.

