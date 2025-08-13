закрыть
13 августа 2025, среда, 12:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ перебили главную нефтяную «артерию» РФ в Брянской области

  • 13.08.2025, 12:31
  • 1,292
ВСУ перебили главную нефтяную «артерию» РФ в Брянской области

Украинский Генштаб раскрыл последствия удара по станции «Унеча».

Силы обороны Украины в ночь на 13 августа 2025 года атаковали и смогли поразить стратегическую цель на территории Брянской области России. Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтеперекачивающей станции «Унеча», на месте удара масштабный пожар.

Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, в ночь на 13 августа 2025 года подразделения ракетных войск и артиллерии, Силы беспилотных систем ВСУ, Главное управление разведки МО Украины и другие составляющие Сил обороны нанесли удары по ряду важных объектов российских войск.

В Брянской области РФ была поражена нефтеперекачивающая станция «Унеча», которая используется для обеспечения армии оккупантов.

На месте удара зафиксирован масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции, а также взрывы вблизи резервуарного парка и участка магистральных и подпорных насосов.

«Унеча» обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн. тонн сырья. Подробная информация о последствиях поражения пока уточняется», - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают действия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала РФ, в частности ее обеспечения горюче-смазочными материалами, чтобы заставить агрессора прекратить войну против Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский