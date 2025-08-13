ВСУ перебили главную нефтяную «артерию» РФ в Брянской области 13.08.2025, 12:31

1,292

Украинский Генштаб раскрыл последствия удара по станции «Унеча».

Силы обороны Украины в ночь на 13 августа 2025 года атаковали и смогли поразить стратегическую цель на территории Брянской области России. Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтеперекачивающей станции «Унеча», на месте удара масштабный пожар.

Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, в ночь на 13 августа 2025 года подразделения ракетных войск и артиллерии, Силы беспилотных систем ВСУ, Главное управление разведки МО Украины и другие составляющие Сил обороны нанесли удары по ряду важных объектов российских войск.

В Брянской области РФ была поражена нефтеперекачивающая станция «Унеча», которая используется для обеспечения армии оккупантов.

На месте удара зафиксирован масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции, а также взрывы вблизи резервуарного парка и участка магистральных и подпорных насосов.

«Унеча» обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн. тонн сырья. Подробная информация о последствиях поражения пока уточняется», - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают действия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала РФ, в частности ее обеспечения горюче-смазочными материалами, чтобы заставить агрессора прекратить войну против Украины.

