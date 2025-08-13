Минский футбольный клуб «Динамо» уволил главного тренера
- 13.08.2025, 12:36
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Вадим Скрипченко освобожден от должности главного тренера футбольного клуба «Динамо-Минск». По информации пресс-службы клуба, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Хотим подчеркнуть, что ФК «Динамо-Минск» был заинтересован в продолжении сотрудничества с Вадимом Викторовичем, однако в итоге удовлетворил его просьбу о досрочном завершении трудовых отношений, начавшихся в ноябре 2022 года», — отмечается в сообщении пресс-службы.
Клуб напоминает, что именно под руководством Скрипченко команда после 19-летнего перерыва завоевала чемпионский титул страны в 2023 году и затем успешно защитила его в 2024-м.