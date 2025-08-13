Минский футбольный клуб «Динамо» уволил главного тренера 13.08.2025, 12:36

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Вадим Скрипченко освобожден от должности главного тренера футбольного клуба «Динамо-Минск». По информации пресс-службы клуба, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Хотим подчеркнуть, что ФК «Динамо-Минск» был заинтересован в продолжении сотрудничества с Вадимом Викторовичем, однако в итоге удовлетворил его просьбу о досрочном завершении трудовых отношений, начавшихся в ноябре 2022 года», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Клуб напоминает, что именно под руководством Скрипченко команда после 19-летнего перерыва завоевала чемпионский титул страны в 2023 году и затем успешно защитила его в 2024-м.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com