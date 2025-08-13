В Беларуси хотят ввести саморегулирование рабочего времени 13.08.2025, 12:49

Что это означает.

В Беларуси планируют изменить трудовое законодательство, введя новую форму рабочего времени. Подробности сообщает Федерация профсоюзов Беларуси.

Ранее стало известно о предложениях, которые могут существенно повлиять на трудовые отношения в стране.

В соответствии с новыми инициативами, работники смогут трудиться в режиме саморегулируемого рабочего времени. Это означает, что по согласованию с работодателем они смогут сами определять время и объем своей работы.

При этом наниматель не будет обязан предоставлять задания, а сможет предлагать их в зависимости от своих потребностей. Ожидается, что предложенное нововведение позволит гибче выстраивать трудовые отношения и решать определенные задачи нанимателей.

«В то же время для работников есть определенные риски в части нестабильности трудовых отношений, отсутствия ряда трудовых гарантий, охраны труда», – подчеркнули в пресс-службе национального профцентра.

И добавили, что вопрос еще требует дополнительного обсуждения.

