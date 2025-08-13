закрыть
Эстония выслала российского дипломата из страны

  • 13.08.2025, 12:51
Эстония выслала российского дипломата из страны

Таллин сообщил партнерам и союзникам об инциденте.

Министерство иностранных дел Эстонии объявило первого секретаря российского посольства Дмитрия Прилепина персоной нон грата из-за активного вмешательства во внутренние дела страны и подрыва конституционного строя.

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Эстонии и ERR.

Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 13 августа, вызвало поверенного в делах посольства России и вручило ему дипломатическую ноту, в которой отмечается, что первый секретарь посольства России объявлен персоной нон грата, и дипломат должен покинуть Эстонию.

МИД объяснил представителю России, что Эстония не намерена терпеть действия РФ против их конституционного строя и внутренней стабильности.

Эстония также сообщит партнерам и союзникам об инциденте.

Министр иностранных дел Маргус Цахкни прокомментировал высылку сотрудника Российской Федерации.

«Упомянутый дипломат непосредственно и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также расколом эстонского общества, способствуя совершению преступлений против государства, включая несколько нарушений санкций», - заявил он.

В то же время, по словам Цахкны, по состоянию на сейчас один гражданин Эстонской Республики даже осужден за совершение этих преступлений.

«Постоянное вмешательство российского посольства во внутренние дела Эстонской Республики должно прекратиться, а высылка дипломата является сигналом того, что Эстония не допускает на своей территории деятельности, координируемой и организованной иностранным государством», - подчеркнул он.

Стоит отметить, что действия правительства Эстонии соответствуют статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой государство пребывания может в любое время, не объясняя причин своего решения, уведомить аккредитующее государство о том, что сотрудник дипломатического персонала представительства является персоной нон грата.

