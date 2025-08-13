закрыть
13 августа 2025, среда, 14:36
Взять и поделить

5
  • 13.08.2025, 12:59
  • 5,894
Взять и поделить

Где Лукашенко решил искать деньги.

Потребности белорусской экономики растут, а денег ей не хватает. Но рецепт на этот случай давно известен. Если у тебя денег мало, то надо забрать их у того, у кого много. В нашем случае — у белорусских банков. Причем в экономике, в которой не до законов, можно даже не утруждать себя сложными схемами финансирования. Александр Лукашенко решил, что надо просто изъять у белорусских банков лишнюю прибыль, пишет planbmedia.io.

«В банках лишних денег быть не должно. И прибыль — все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так. Поэтому я в этом плане очень надеюсь, что так и будет. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики», — сказал Лукашенко во вторник на встрече с главой Нацбанка Романом Головченко.

Ну, потому что, действительно, ведь получается форменное безобразие. Потому что по плану экономика Беларуси должна была вырасти на 4 процента, а реальный рост за полгода составил всего 2,1. При этом белорусский экспорт падает, так что собственных прибылей, чтобы выполнить планы, белорусским заводам точно не хватит.

А вот белорусские банки, в отличие от всей остальной экономики, действительно чувствуют себя неплохо. За полгода прибыль банков выросла на 18 процентов и составила 2 млрд белорусских рублей. То есть, есть что взять и есть, что поделить.

Поэтому Лукашенко сказал, что «на уровне государства» принято решение изымать у банков часть прибыли и направлять эти деньги на финансирование экономики. Какую конкретно часть прибыли власти собираются изымать, и сколько у банков «лишних денег», Лукашенко не уточнил.

Не поделился подробностями, в какой форме будет происходить изъятие и не сказал, коснется это только государственных банков или поделиться придется всем. Потому что прибылей одних только государственных банков на всю экономику может и не хватить. А вот если заставить поделиться еще и российских «дочек», то жить станет, конечно, веселее. Не факт, правда, что надолго.

