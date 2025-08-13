Путин паникует: доказательство нашли прямо в его резиденции 9 13.08.2025, 13:03

Новую ПВО на Валдае сравнили с защитой Москвы.

Вокруг резиденции нелегитимного президента страны-агрессора Владимира Путина на Валдае в Новгородской области установлены 12 комплексов противовоздушной обороны. К такому выводу после анализа спутниковых данных пришли журналист «Радио Свобода» Марк Крутов и OSINT-исследователь jembob.

12 августа jembob обратил внимание на спутниковые снимки «Яндекс.Карт», где были замечены новые позиции систем ПВО на Валдае. Крутов проверил эти данные и создал интерактивную карту, на которой указаны обнаруженные комплексы, среди которых ЗРК «Панцирь-С1» и С-400.

«Сколько башен ПВО нужно Путину, чтобы прикрыть свою резиденцию на валдае (зеленый значок), где, как известно, довольно много времени проводят его сыновья и их мать – Алина Кабаева? Согласно новым данным jembob, теперь их 12», – написал Крутов.

1/3 How many air defense towers does Putin need to cover his Valdai residence (the green pin), where his sons and their mother, Alina Kabaeva, are known to spend quite a lot of time? With @jembobineuse’s new findings, it’s now 12. https://t.co/frNlEpp6L2 https://t.co/IofpXBHAQ7 pic.twitter.com/TP0o8YsDkH — Mark Krutov (@kromark) August 12, 2025

Русская служба «Радио Свобода» отмечает, что 12 башен с «Панцирями» вокруг резиденции Путина – это пятая часть от всей ПВО, которая, согласно открытым данным, с 2022 года защищает Москву и Московскую область. Население столичного конгломерата составляет более 20 млн человек.

