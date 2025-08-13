Белорус два года «закатывал» в банку мелкие купюры

Белорус два года «закатывал» в банку мелкие купюры6
- 13.08.2025, 13:11
- 2,826
Сколько в итоге удалось насобирать.
Если вы давно хотели откладывать деньги, вот очередной пример, как начать. Почти два года назад белорус поставил себе цель накопить трехлитровую банку купюр. Его жена Наталия поделилась, сколько в итоге удалось насобирать, пишет onliner.by.
Изначально был план собирать в банку купюры по 5 рублей. Чтобы не было соблазна потратить заначку пораньше, банку предварительно закатали.
Обычно мужчина откладывал по 5 рублей, пару дней получилось отложить по 20 рублей и по 10 рублей.
Спустя почти два года банка наполнилась, и пришло время пересчитать купюры: внутри оказалось 434 купюры по 5 рублей, 2 купюры по 20 рублей и 23 купюры по 10 рублей.
Итоговая сумма — 2440 рублей.