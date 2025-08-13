Белорусские футболисты могут сыграть в основном раунде ЛЧ 13.08.2025, 13:22

1,412

Валерий Громыко

Для этого нужно пройти клуб из Шотландии.

Белорусские футболисты Валерий Громыко и Александр Мартынович вместе с «Кайратом» из Казахстана пробились в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Это произошло по итогам противостояния «Кайрата» со словацким «Слованом» на стадии третьего круга квалификации. В первом матче казахстанцы победили соперника с минимальным счетом (1:0), а основное время ответной встречи завершилось тем же результатом – только уже в пользу словаков. Таким образом, для выявления сильнейшего понадобилась серия пенальти.

В ней верх взяли футболисты «Кайрата» – 4:3. При этом право пробить 11-метровые было доверено и двум белорусам – Валерию Громыко и Александру Мартыновичу. Первый не справился – голкипер словацкого коллектива его переиграл, а вот защитник реализовал свой шанс.

Теперь «Кайрат» ждет встречи с шотландским «Селтиком». В случае победы команда сыграет в основном раунде Лиги чемпионов, но даже при поражении белорусский клуб гарантировал себе место в Лиге Европы.

