закрыть
13 августа 2025, среда, 14:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские футболисты могут сыграть в основном раунде ЛЧ

  • 13.08.2025, 13:22
  • 1,412
Белорусские футболисты могут сыграть в основном раунде ЛЧ
Валерий Громыко

Для этого нужно пройти клуб из Шотландии.

Белорусские футболисты Валерий Громыко и Александр Мартынович вместе с «Кайратом» из Казахстана пробились в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Это произошло по итогам противостояния «Кайрата» со словацким «Слованом» на стадии третьего круга квалификации. В первом матче казахстанцы победили соперника с минимальным счетом (1:0), а основное время ответной встречи завершилось тем же результатом – только уже в пользу словаков. Таким образом, для выявления сильнейшего понадобилась серия пенальти.

В ней верх взяли футболисты «Кайрата» – 4:3. При этом право пробить 11-метровые было доверено и двум белорусам – Валерию Громыко и Александру Мартыновичу. Первый не справился – голкипер словацкого коллектива его переиграл, а вот защитник реализовал свой шанс.

Теперь «Кайрат» ждет встречи с шотландским «Селтиком». В случае победы команда сыграет в основном раунде Лиги чемпионов, но даже при поражении белорусский клуб гарантировал себе место в Лиге Европы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский