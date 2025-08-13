Путин проконсультировался у Ким Чен Ына накануне саммита с Трампом 2 13.08.2025, 13:25

Стали известны подробности.

Правитель России Владимир Путин продолжает череду международных звонков в преддверии намеченного на 15 августа саммита с Дональдом Трампом.

Вечером во вторник Путин созвонился с диктатором КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский правитель поблагодарил коллегу за «поддержку в ходе освобождения территории Курской области», отметил «мужество и героизм» «воинов КНДР». Он также поделился с Ким Чен Ыном «информацией в контексте предстоящих переговоров с <…> Трампом», заявил Кремль, напомнив, что с июня 2024 года между Москвой и Пхеньяном заключен договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве».

Ким ответил Путину, что Пхеньян будет всегда «полностью поддерживать все меры российского руководства».

На саммите с Трампом Путин намерен предложить остановить войну при условии, что Украина полностью сдаст территорию Донбасса, включая почти треть Донецкой области, которая все еще находится под контролем ВСУ.

Неясной остается позиция Путина по Запорожской и Херсонской областям. Источники Bloomberg утверждали, что Кремль готов отказаться от претензий на незахваченные земли в этих регионах, которые аннексировал и объявил территорией РФ в административных границах.

Источники Bild, знакомые с содержанием переговоров, которые американские чиновники провели с европейцами и украинцами, позднее сообщил, что Путина неверно истолковал спецпосланник США Стивен Уиткофф. Он проводил переговоры с президентом РФ в Кремле, где и услышал озвученные Путиным идеи.

По данным Bild, Путин по-прежнему хочет заполучить всю территорию четырех украинских областей.

