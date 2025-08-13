закрыть
Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны Хренина

6
  • 13.08.2025, 13:41
  • 3,040
Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны Хренина
Виктор Хренин

Речь шла в том числе об «обстановке у границ Беларуси».

Александр Лукашенко 13 августа заслушал закрытый доклад министра обороны, генерала Виктора Хренина.

Как сообщила пресс-служба диктатора, на встрече обсуждалась подготовка к учениям Запад-2025, оперативная обстановка у границ Беларуси и «готовность к реагированию на возникающие угрозы».

Напомним, совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года.

