Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны Хренина 6 13.08.2025, 13:41

3,040

Виктор Хренин

Речь шла в том числе об «обстановке у границ Беларуси».

Александр Лукашенко 13 августа заслушал закрытый доклад министра обороны, генерала Виктора Хренина.

Как сообщила пресс-служба диктатора, на встрече обсуждалась подготовка к учениям Запад-2025, оперативная обстановка у границ Беларуси и «готовность к реагированию на возникающие угрозы».

Напомним, совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com