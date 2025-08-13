Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны Хренина

Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны Хренина6
- 13.08.2025, 13:41
- 3,040
Речь шла в том числе об «обстановке у границ Беларуси».
Александр Лукашенко 13 августа заслушал закрытый доклад министра обороны, генерала Виктора Хренина.
Как сообщила пресс-служба диктатора, на встрече обсуждалась подготовка к учениям Запад-2025, оперативная обстановка у границ Беларуси и «готовность к реагированию на возникающие угрозы».
Напомним, совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года.