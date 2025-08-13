«Россияне застряли и их уничтожают» 13.08.2025, 13:44

2,784

Спикер ВСУ рассказал о ситуации возле Доброполья.

Небольшие подразделения российских войск, которые продвигались возле Доброполья на Покровском направлении, сейчас блокированы и ликвидируются силами обороны Украины.

Об этом заявил спикер ОСУВ «Днепр» Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Трегубов отметил, что не стоит ни преуменьшать, ни преувеличивать угрозу.

«Этот выступ на карте больше характеризует маршрут, а не территории, которые враг контролирует. То, что мы видим на карте не контролируется врагом, а лишь указывает на направление движения россиян», - пояснил Трегубов.

По его словам, причиной продвижения врага стала нехватка личного состава в украинских подразделениях. Он отметил, что там не было танков, лишь несколько малых пехотных групп.

Трегубов отметил, что они просочились мимо украинских позиций

«Произошло это потому, что там не хватало людей. То есть, на момент продвижения россиян мы имели недостаточное количество людей, чтобы их обнаружить и уничтожить», - добавил спикер.

