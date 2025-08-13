закрыть
13 августа 2025, среда, 14:37
Foreign Policy: У США есть ключ к российским элитам

  • 13.08.2025, 13:59
  • 1,360
Foreign Policy: У США есть ключ к российским элитам

Вашингтон может воспользоваться этой слабостью.

На фоне затяжной войны в Украине и ухудшения экономической ситуации в России, внутри правящей элиты усиливается борьба за сохранение привилегий и перекладывание ответственности за огромные человеческие и финансовые потери, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Кремль, опасаясь раскола элит, ввел новые правовые механизмы перераспределения активов под предлогом нацбезопасности — от лиц, подозреваемых в нелояльности или западных связях, к проверенным сторонникам Путина.

С 2022 года национализировано имущество на сумму около $49 млрд (2% ВВП). Владельцев компаний призывают отказываться от второго гражданства и сотрудничества с «недружественными» странами.

В то же время идет активная «чистка» верхушки. Только за первую половину 2024 года возбуждено около 122 дел против высокопоставленных чиновников, многие арестованы по обвинениям в коррупции. С начала войны при загадочных обстоятельствах умерли как минимум 27 топ-менеджеров стратегических предприятий.

Часть элиты, напротив, обогатилась на военных заказах и перераспределении западных активов, получая льготные кредиты, недоступные для остальной экономики. Но любая смена курса, включая возможное прекращение войны, может превратить эти активы в обузу.

США могут использовать эти трения, продолжая точечно усиливать давление и обещая смягчение санкций для тех, кто дистанцируется от войны. Такой подход должен укрепить сомнения в целесообразности поддержки Кремля, не допуская при этом мирного соглашения на условиях Москвы.

