Влияет ли место знакомства на счастье в отношениях? 13.08.2025, 13:59

Интересный ответ ученых.

Сегодня онлайн-знакомства — дело распространенное и уже привычное, но можно ли достичь искреннего счастья с тем, кого ты сначала узнал по картинке в интернете? Или гораздо лучше с первого дня посмотреть на человека вживую, пообщаться с ним и уже тогда понять, есть ли шанс построить с ним серьезные отношения? Это решили изучить исследователи из Вроцлавского и Австралийского национального университетов, пишет techinsider.

Если вы ищете настоящую и, самое главное, продолжительную любовь, то делать это стоит не в интернете — недавнее исследование показало, что пары, которые нашли друг друга в приложениях для знакомств, оказались менее удовлетворены своим браком, чем те, кто познакомился со второй половинкой вживую.

Ход исследования

Группа ученых собрала репрезентативные данные из 50 стран мира, которые охватили 6646 пар, чтобы выяснить, как люди находят своих партнеров и как это влияет на удовлетворенность отношениями. В каждой стране были пары, нашедшие друг друга в интернете, а всего в выборке таких пар оказалось 16%.

Анализ сведений показал, что участники, которые познакомились со своими партнерами в интернете, менее удовлетворены отношениями и испытывают не столь интенсивное чувство любви, близости, страсти и преданности по сравнению с теми, кто познакомился офлайн.

Авторы исследования пришли к выводу, что на это повлияло несколько факторов: во-первых, люди, которые решились на знакомство в офлайн-формате, как правило, более гомогамны — то есть имеют схожие характеристики и интересы, что облегчает процесс формирования отношений.

Во-вторых, многие пользователи предпочитают онлайн-знакомства именно потому, что там проще создать привлекательный образ себя, представив лучшие стороны своей жизни и внешности, а также тысячу раз обдумав все сообщения, которые будут отправлены собеседнику. Хотя сегодня все чаще люди регистрируются на сайтах знакомств без четкой цели найти любовь всей своей жизни.

Да, интернет предоставляет доступ к, казалось бы, безграничному числу потенциальных партнеров: можно часами сидеть в специализированных предложениях и свайпать, свайпать и свайпать, пока не найдешь того или ту самую. И это, с одной стороны, хорошо, ведь изобилие может помочь людям найти идеальную пару. С другой стороы, когда выбор становится слишком велик, приоритете в поиске партнера смещаются: пользователи оценивают в первую очередь не личные качества человека, а физическую привлекательность.

В заключение исследователи назвали еще одну сложность, возникающую при онлайн-знакомстве, — риск проигнорировать тревожные сигналы. При общении в жизни они более очевидны, а в переписке многие «красные флаги» остаются незамеченными — до тех пор, пока они не проявятся в реальности...

