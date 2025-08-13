Белорусы заметили огромные очереди возле «Минск-Арены» 2 13.08.2025, 14:08

1,384

Минчане «штурмуют» фан-шоп.

В Минске стартовали продажи абонементов на домашние матчи ХК «Динамо-Минск» на сезон 2025/26, что, судя по всему, сразу же вызвало ажиотаж среди болельщиков. Как сообщили в Threads очевидцы, у точки продаж в ТЦ «Арена-Сити» минчане «штурмуют» фан-шоп, чтобы купить сезонный пропуск на игры, пишет «Телеграф».

Похоже, болельщиков не остановило и подорожание абонементов. Как подсчитали фанатские ресурсы, в зависимости от категории места цены выросли от 25% до 100%.

«Подорожание абонементов в 2 раза никого не отпугнуло. Белорусы лучше откупорят кубышки с заначками, но не перестанут ходить на хоккей», — прокомментировали ситуацию в соцсетях.

Так, по информации с сайта клуба, абонементы категории «Стандарт» (места на нижнем ярусе трибун А и Б) подорожали на 60-100%. Например, самые дорогие из них в прошлом году стоили 600 рублей, а теперь — 1200.

Стоимость премиальных мест на центральной трибуне увеличилась вдвое: с 1200 до 2400 рублей.

Абонементы на места за воротами подорожали на 50-100% (например, с 200 до 300 рублей).

Цены на балконы изменились не так сильно. Часть из них прибавила 25%, а самые дешёвые места остались по прошлогодней цене в 200 рублей.

В фанатской среде предполагают, что рост цен связан с итогами выступления команды в прошлом сезоне, где минчане вышли во второй раунд плей-офф.

