Белорусы заметили огромные очереди возле «Минск-Арены»2
- 13.08.2025, 14:08
Минчане «штурмуют» фан-шоп.
В Минске стартовали продажи абонементов на домашние матчи ХК «Динамо-Минск» на сезон 2025/26, что, судя по всему, сразу же вызвало ажиотаж среди болельщиков. Как сообщили в Threads очевидцы, у точки продаж в ТЦ «Арена-Сити» минчане «штурмуют» фан-шоп, чтобы купить сезонный пропуск на игры, пишет «Телеграф».
Похоже, болельщиков не остановило и подорожание абонементов. Как подсчитали фанатские ресурсы, в зависимости от категории места цены выросли от 25% до 100%.
«Подорожание абонементов в 2 раза никого не отпугнуло. Белорусы лучше откупорят кубышки с заначками, но не перестанут ходить на хоккей», — прокомментировали ситуацию в соцсетях.
Так, по информации с сайта клуба, абонементы категории «Стандарт» (места на нижнем ярусе трибун А и Б) подорожали на 60-100%. Например, самые дорогие из них в прошлом году стоили 600 рублей, а теперь — 1200.
Стоимость премиальных мест на центральной трибуне увеличилась вдвое: с 1200 до 2400 рублей.
Абонементы на места за воротами подорожали на 50-100% (например, с 200 до 300 рублей).
Цены на балконы изменились не так сильно. Часть из них прибавила 25%, а самые дешёвые места остались по прошлогодней цене в 200 рублей.
В фанатской среде предполагают, что рост цен связан с итогами выступления команды в прошлом сезоне, где минчане вышли во второй раунд плей-офф.