Белорусских комбайнеров обманули

Белорусских комбайнеров обманули1
- 13.08.2025, 14:17
Таких маленьких выплат еще не было.
Чиновники райисполкомов Гомельской области выехали в поля, чтобы засветиться на традиционной «битве за урожай» и поздравить первых комбайнеров, намолотивших более 1 тысячи тонн зерна, а также водителей-«тысячников».
В официальных отчетах говорится о вручении передовикам жатвы дипломов, бытовой техники и денежных сертификатов, но нигде не называется сумма премии. Зато ее заметил «Флагшток» на некоторых снимках.
Настолько маленькая сумма ранее не встречалась — возможно, поэтому газеты райисполкомов о ней скромно умолчали. Чиновники вручили «тысячникам» сертификаты всего на 50 рублей, как видно на фото из Чечерского района.
В других регионах Беларуси суммы заметно выше — от 100 до 200 рублей, как и в прошлом году. Например, в Клецком районе Минской области в 2024 году передовикам вручали сертификаты на сумму в размере 200 рублей.
Что касается подаренной бытовой техники передовикам жатвы в Гомельской области, то это вовсе не ЖК-телевизоры, как в некоторых других регионах. На отдельных фото видно, что «тысячники» на Гомельщине получили утюги, блендеры, некоторые — мультиварки.