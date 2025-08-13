закрыть
13 августа 2025, среда
Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

  • 13.08.2025, 14:21
Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Дональд Трамп

Кто поддержал кандидатуру?

Белый дом выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его «президентом мира».

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом официально выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

«Президент Дональд Трамп является президентом мира», - говорится в заявлении.

Среди тех, кто поддержал кандидатуру американского лидера:

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

премьер-министр Камбоджи Хун Манет;

президент Габона Брис Олиги Нгема;

премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;

правительство Пакистана;

министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.

Отметим, что в прошлом месяце Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по содействию урегулированию конфликта с Индией.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что и сам выдвинул кандидатуру Трампа на эту премию.

В начале августа Камбоджа также объявила о намерении выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

