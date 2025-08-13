Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира6
- 13.08.2025, 14:21
Кто поддержал кандидатуру?
Белый дом выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его «президентом мира».
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Белый дом официально выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
«Президент Дональд Трамп является президентом мира», - говорится в заявлении.
Среди тех, кто поддержал кандидатуру американского лидера:
премьер-министр Армении Никол Пашинян;
президент Азербайджана Ильхам Алиев;
премьер-министр Камбоджи Хун Манет;
президент Габона Брис Олиги Нгема;
премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;
правительство Пакистана;
министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.
Отметим, что в прошлом месяце Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по содействию урегулированию конфликта с Индией.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что и сам выдвинул кандидатуру Трампа на эту премию.
В начале августа Камбоджа также объявила о намерении выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.