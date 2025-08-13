Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира 6 13.08.2025, 14:21

Дональд Трамп

Кто поддержал кандидатуру?

Белый дом выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его «президентом мира».

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом официально выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

«Президент Дональд Трамп является президентом мира», - говорится в заявлении.

Среди тех, кто поддержал кандидатуру американского лидера:

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

премьер-министр Камбоджи Хун Манет;

президент Габона Брис Олиги Нгема;

премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;

правительство Пакистана;

министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.

Отметим, что в прошлом месяце Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по содействию урегулированию конфликта с Индией.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что и сам выдвинул кандидатуру Трампа на эту премию.

В начале августа Камбоджа также объявила о намерении выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

