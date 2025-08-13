закрыть
13 августа 2025, среда, 14:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самокатчики будут получать «письма счастья»

  • 13.08.2025, 14:25
Самокатчики будут получать «письма счастья»

Уже с 1 сентября.

Как известно, с 1 сентября в Беларуси вносятся определенные изменения в свод правил для автомобилистов. При этом наиболее масштабные новшества касаются различных видов электротранспорта: самокаты, моноколеса и другие.

Основное — вводится понятие «средство персональной мобильности» (СПМ). Также прописываются пункты, которые будут регулировать использование таких средств передвижения в стране.

Важнейшее — они не должны развивать скорость более 25 км/ч. Если этот показатель превышен, то транспорт будет приравниваться к мопедам и самокатам.

Соответственно, потребуется регистрация СПМ в ГАИ. Кстати, упрощенный порядок этой процедуры будет действовать до 1 сентября 2026 года.

В ГАИ рассказали, как планируют отслеживать соблюдение скоростного режима для самокатчиков и других видов электротранспорта. Как отмечал начальник главного управления ГАИ Виктор Ротченков, уже сейчас технические средства позволяют контролировать скорость передвижения не только автомобилей, но и других участников дорожного движения.

С 1 сентября движение электротранспорта не должно превышать 10 км/ч на тротуаре и 25 км/ч на велодорожке.

Как уточнял Ротченков, в ГАИ «есть новые разработки», чтобы отслеживать скорость именно СПМ. Таким образом, в ближайшем будущем самокатчики начнут получать штрафы за превышение скорости, в народе известные как «письма счастья».

С другой стороны, пока точные сроки введения подобной системы неизвестны. Однако представитель Госавтоинспекции уверен: «когда-нибудь все равно мы к этому придем».

В Минске также появился специальный чат-бот, который поможет отслеживать безопасность использования шеринговых самокатов.

Как сообщали в ГАИ, бот «Самокаты: общественный контроль» работает в Telegram.

Его разработали для оперативного решения вопросов, связанных с эксплуатацией и парковкой средств персональной мобильности (СПМ), а также для взаимодействия с шеринговыми организациями. Написать туда может каждый желающий.

А представители дорожных и коммунальных служб могут сообщать информацию о небезопасном управлении пользователями СПМ, а также о неисправном состоянии самокатов.

Например, о самокатах, что лежат на земле, стоят на проезжей части или мешают проходу пешеходов или проезду коммунальной техники.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский