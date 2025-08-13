Самокатчики будут получать «письма счастья» 13.08.2025, 14:25

Уже с 1 сентября.

Как известно, с 1 сентября в Беларуси вносятся определенные изменения в свод правил для автомобилистов. При этом наиболее масштабные новшества касаются различных видов электротранспорта: самокаты, моноколеса и другие.

Основное — вводится понятие «средство персональной мобильности» (СПМ). Также прописываются пункты, которые будут регулировать использование таких средств передвижения в стране.

Важнейшее — они не должны развивать скорость более 25 км/ч. Если этот показатель превышен, то транспорт будет приравниваться к мопедам и самокатам.

Соответственно, потребуется регистрация СПМ в ГАИ. Кстати, упрощенный порядок этой процедуры будет действовать до 1 сентября 2026 года.

В ГАИ рассказали, как планируют отслеживать соблюдение скоростного режима для самокатчиков и других видов электротранспорта. Как отмечал начальник главного управления ГАИ Виктор Ротченков, уже сейчас технические средства позволяют контролировать скорость передвижения не только автомобилей, но и других участников дорожного движения.

С 1 сентября движение электротранспорта не должно превышать 10 км/ч на тротуаре и 25 км/ч на велодорожке.

Как уточнял Ротченков, в ГАИ «есть новые разработки», чтобы отслеживать скорость именно СПМ. Таким образом, в ближайшем будущем самокатчики начнут получать штрафы за превышение скорости, в народе известные как «письма счастья».

С другой стороны, пока точные сроки введения подобной системы неизвестны. Однако представитель Госавтоинспекции уверен: «когда-нибудь все равно мы к этому придем».

В Минске также появился специальный чат-бот, который поможет отслеживать безопасность использования шеринговых самокатов.

Как сообщали в ГАИ, бот «Самокаты: общественный контроль» работает в Telegram.

Его разработали для оперативного решения вопросов, связанных с эксплуатацией и парковкой средств персональной мобильности (СПМ), а также для взаимодействия с шеринговыми организациями. Написать туда может каждый желающий.

А представители дорожных и коммунальных служб могут сообщать информацию о небезопасном управлении пользователями СПМ, а также о неисправном состоянии самокатов.

Например, о самокатах, что лежат на земле, стоят на проезжей части или мешают проходу пешеходов или проезду коммунальной техники.

