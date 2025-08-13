закрыть
13 августа 2025, среда
Американка выбрала анонс альбома Тейлор Свифт вместо первого свидания

  • 13.08.2025, 14:33
McCall Mirabell

Видео с ней стало вирусным в Сети.

Жительница Лос-Анджелеса МакКолл Миравелла, горячая фанатка певицы Тейлор Свифт, решила отменить первое свидание, чтобы не пропустить важное объявление певицы. Вчера, когда она увидела, что сайт Свифт показал обратный отсчет, девушка в побежала к своим соседкам по квартире и объявила им новость, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«Я сказала парню, что мне нужно отменить свидание ради анонса Тейлор Свифт, чтобы смотреть его дома и постить в прямом эфире», — рассказывает 22-летняя Миравелла. «Он спросил: «Ты отменяешь из-за Тейлор Свифт?» — и я ответила: «Да». И я бы сделала это снова!»

@mccallmirabella No because… it is that serious 😭 I canceled a first date for Taylor Swift’s mystery countdown @Taylor Swift @Taylor Nation #taylorswift ♬ W.A.Mozart Eine kleine Nachtmusik, Allegro - AllMusicGallery

Миравелла давно перестраивает свою жизнь ради Свифт. Она ранее переносила события ради трансляций тура Eras Tour, ожидая крупных новостей. Девушка признается, что музыка певицы вдохновляет её с детства, а её любимый альбом — Reputation.

Чтобы запечатлеть момент, Миравелла сняла видео, где звонит парню и отменяет свидание, одетая в футболку тура Eras Tour, и опубликовала его в TikTok. Видео быстро стало вирусным, набрав почти миллион просмотров и тысячи комментариев.

