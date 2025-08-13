Американка выбрала анонс альбома Тейлор Свифт вместо первого свидания 13.08.2025, 14:33

McCall Mirabell

Видео с ней стало вирусным в Сети.

Жительница Лос-Анджелеса МакКолл Миравелла, горячая фанатка певицы Тейлор Свифт, решила отменить первое свидание, чтобы не пропустить важное объявление певицы. Вчера, когда она увидела, что сайт Свифт показал обратный отсчет, девушка в побежала к своим соседкам по квартире и объявила им новость, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«Я сказала парню, что мне нужно отменить свидание ради анонса Тейлор Свифт, чтобы смотреть его дома и постить в прямом эфире», — рассказывает 22-летняя Миравелла. «Он спросил: «Ты отменяешь из-за Тейлор Свифт?» — и я ответила: «Да». И я бы сделала это снова!»

Миравелла давно перестраивает свою жизнь ради Свифт. Она ранее переносила события ради трансляций тура Eras Tour, ожидая крупных новостей. Девушка признается, что музыка певицы вдохновляет её с детства, а её любимый альбом — Reputation.

Чтобы запечатлеть момент, Миравелла сняла видео, где звонит парню и отменяет свидание, одетая в футболку тура Eras Tour, и опубликовала его в TikTok. Видео быстро стало вирусным, набрав почти миллион просмотров и тысячи комментариев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com