Зеленский прибыл в Берлин
- 13.08.2025, 14:37
Президент Украины проведет онлайн-встречи с Трампом и европейскими лидерами.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 августа, прибыл в Берлин. В Германии он проведет онлайн-встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.
В берлинском аэропорту Зеленского встретил ряд чиновником, в том числе и посол Украины в Германии Алексей Макеев.
О визите президента Украины в Германию стало известно сегодня, 13 августа. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил журналистам, что в Берлине Владимир Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Они вместе примут участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Также сегодня состоится онлайн-заседание стран группы «коалиции желающих».