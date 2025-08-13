закрыть
Зеленский прибыл в Берлин

  • 13.08.2025, 14:37
Фото: Getty Images

Президент Украины проведет онлайн-встречи с Трампом и европейскими лидерами.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 августа, прибыл в Берлин. В Германии он проведет онлайн-встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

В берлинском аэропорту Зеленского встретил ряд чиновником, в том числе и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

О визите президента Украины в Германию стало известно сегодня, 13 августа. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил журналистам, что в Берлине Владимир Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Они вместе примут участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также сегодня состоится онлайн-заседание стран группы «коалиции желающих».

