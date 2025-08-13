закрыть
13 августа 2025
Алла Пугачева решилась на неожиданный шаг

  • 13.08.2025, 14:53
Причина такого решения неизвестна.

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта, снизила свои гонорары, сообщает «Главред».

Об этом также пишут российские СМИ. По информации одного из таких ресурсов, несмотря на то, что Пугачева отказалась от больших концертов и выступлений, она все равно поет на частных вечеринках.

Сообщается, что Алла Пугачева дала частный концерт в Юрмале и получила за выступление 150 тысяч евро, тогда как раньше ее гонорар за подобные мероприятия был существенно выше и составлял порядка 350 тысяч евро.

Почему певица приняла решение снизить стоимость концерта - неизвестно.

