Алла Пугачева решилась на неожиданный шаг 5 13.08.2025, 14:53

11,702

Алла Пугачева

Причина такого решения неизвестна.

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта, снизила свои гонорары, сообщает «Главред».

Об этом также пишут российские СМИ. По информации одного из таких ресурсов, несмотря на то, что Пугачева отказалась от больших концертов и выступлений, она все равно поет на частных вечеринках.

Сообщается, что Алла Пугачева дала частный концерт в Юрмале и получила за выступление 150 тысяч евро, тогда как раньше ее гонорар за подобные мероприятия был существенно выше и составлял порядка 350 тысяч евро.

Почему певица приняла решение снизить стоимость концерта - неизвестно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com