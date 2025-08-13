Руководству Нацбанка пора записаться на прием к окулисту 1 13.08.2025, 15:13

1,248

В ведомстве не увидели инфляцию.

Инфляция в Беларуси в годовом выражении выросла в июле до 7,4%. И это несмотря на то, что июль и август - традиционный сезон низких цен. Однако, по мнению главы Нацбанка Романа Головченко, никаких проблем с ростом цен в стране нет, и никакого вмешательства не требуется. Хотя еще в конце июня Нацбанк некоторые проблемы все-таки видел, пишет «Белорусы и рынок».

Теперешний уровень инфляции почти в полтора раза выше обещанных правительством на этот год 5%. Никаких признаков того, что инфляция добровольно вернется в отведенные ей рамки, нет и не предвидится. Годовую инфляцию не смогло подвинуть вниз даже снижение цен на сезонные овощи и фрукты.

В лучшем случае инфляция может припасть на десятые доли процентного пункта в августе. Но за августом будет осень, начало отопительного сезона и традиционное ускорение темпов роста цен. Так что про обещанные 5% можно забыть уже сейчас. В лучшем случае, по итогу года цены вырастут процентов на девять.

Но глава Нацбанка по этому поводу не переживает и нам с вами советует.

«Пока ситуация не вызывает, так скажем, особой тревоги у нас. Мы не видим необходимости корректировки срочной мер денежно-кредитной политики», - сказал Головченко в интервью белорусскому телевидению.

При этом он уточнил, что повышать ставку рефинансирования Нацбанк в ближайшее время не собирается, а может быть даже совсем наоборот ее еще и понизит. Хотя еще 25 июня Нацбанк как раз повысил ставку рефинансирования, сделав это впервые с марта 2022 года. Тогда регулятор объяснял повышение ставки инфляционными рисками и нарастающими в белорусской экономике дисбалансами. Прошло каких-то полтора месяца, и риски исчезли, а дисбалансы внезапно рассеялись.

Да и как им было не рассеяться. Во вторник на встрече с Головченко Александр Лукашенко опять объяснил главе Нацбанка, что банки должны давать экономике больше денег. Потому что банкам лишние деньги не нужны.

«В банках «лишних» денег быть не должно, и прибыль все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так. Поэтому я в этом плане и очень надеюсь, что так и будет. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики», - сказал Лукашенко.

Во время это встречи Лукашенко и Головченко обсудили передовую идею не мучиться с кредитами и субсидиями, а просто изымать у банков лишнюю прибыль. Потому что банки все равно потратят свои деньги на какие-нибудь глупости.

Другое дело правительство. Правительство всегда готово потратить чужие деньги на что-нибудь полезное. Например, на новый гигантский свинокомплекс, еще один завод по производству автобусов или вторую атомную электростанцию.

Потому что планы по росту ВВП сами себя не выполнят. Правительство точно знает. Оно пробовало, и ничего хорошего по итогу не получилось. За полгода белорусская экономика выросла всего на 2%, хотя должна была вырасти на 4%. Поэтому белорусской экономике нужны, конечно, новые стимулы. А финансовая стабильность при этом отходит на второй план.

Хотя все еще может измениться. И очень скоро. Потому что, как показывает практика, последовательность точно не является достоинством нового руководства Нацбанка. Предыдущий раз о том, что никакое повышение ставки рефинансирования белорусской экономике не требуется глава Нацбанка говорил 12 июня. Меньше чем за две недели до того, как Нацбанк решил, что ставку надо все-таки повысить. Так что, возможно, Роман Головченко просто занят слишком важными делами, чтобы вдаваться во все эти мелкие монетарные подробности.

