Axios: Трамп по-прежнему зол на Путина 1 13.08.2025, 15:30

1,478

И продолжит продавать оружие Украине.

Президент США Дональд Трамп по-прежнему «зол» на Владимира Путина, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. «Общая точка зрения уже несколько месяцев: мы можем обрушить российскую экономику хоть завтра. Есть много способов навредить Украине. Но если бы он должен был выбрать сторону, он начал бы с ослабления российской экономики. Ему все это уже надоело», — сказал собеседник Axios. Чиновник добавил, что даже при провале дипломатических усилий Трамп продолжит продавать оружие странам НАТО для последующей передачи Украине.

Хотя поставки оружия Киеву официально не прекращены, механизм изменился: Трамп предлагает передавать его не напрямую Киеву, а союзникам по НАТО, которые оплачивают эти вооружения. По словам американских чиновников, риторика Трампа иногда может звучать пророссийской лишь потому, что он считает такой подход полезным для заключения сделки.

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда сейчас пытаются максимально повлиять на позицию Трампа перед его встречей с Путиным. Как рассказали Axios два источника, в среду планируется виртуальная встреча Трампа с Зеленским и группой европейских лидеров. Зеленский старается минимизировать значение недавних успехов России на фронте и активно ведет переговоры с политиками в Европе и за ее пределами, чтобы подстраховаться от неблагоприятного исхода переговоров на Аляске.

Зеленский и европейцы опасаются, что, посмотрев Путину в глаза, Трамп может согласиться с его требованиями. «На данный момент никто не знает, что Трамп хочет получить от Путина в пятницу. Мы не знаем, насколько сможем повлиять на Трампа, но должны продолжать пытаться», — заявил украинский чиновник в беседе с Axios.

В прошлую пятницу Трамп намеревался объявить о жестких санкциях против России, но вместо этого сообщил, что пригласит Путина на Аляску.

