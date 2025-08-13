закрыть
Древний индийский ритуал может помочь улучшить качество сна

1
  • 13.08.2025, 15:32
  • 1,310
Его веками использовали в йоге и религиозных церемониях.

В индийском Джайпуре довольно необычно лечат людей с апноэ. С помощью гудения в шанкху — спиральную раковину морской улитки. Ученые обнаружили: если регулярно дуть в нее, можно укрепить горло и уменьшить проблемы с Techinsider.

Обструктивное апноэ сна — это когда во сне мышцы горла расслабляются настолько, что перекрывается дыхание. Человек на секунды или минуты перестает дышать, потом резко всхарпывает и просыпается. И так может повторяться огромное количество раз за ночь.

Это может привести к хронической усталости, увеличить риск инфарктов, инсультов, диабета и повышенного давления.

Стандартное решение для лечения апноэ — аппарат CPAP: маска, которая подает воздух под давлением, что не дает горлу схлопнуться. Однако он шумный и неудобный.

Идея пришла из древней йогической практики под названием «шанкха-пранаяма». Ее суть заключается в том, что человек глубоко вдыхает, плотно сжимает губы вокруг отверстия раковины, а затем сильно выдыхает, создавая долгий вибрирующий звук.

Это тренирует мышцы горла и мягкого неба, улучшает контроль дыхания и увеличивает уровень кислорода в крови.

Ученые из Института сердца в Джайпуре провели эксперимент. Они разделили 30 пациентов с апноэ на две группы. Первая часть пять дней в неделю по 15 минут дула в раковину. А вторая — просто делала дыхательные упражнения.

Через полгода выяснилось, что у первой группы на 34% уменьшилась дневная сонливость, улучшился уровень кислорода ночью, а также на 21% сократилось число остановок дыхания во время быстрого сна. Во второй же изменений практически не было.

Почему это помогает

Во-первых, все дело в простой физике. Когда воздух проходит через спиральную полость раковины, создается вибрация. Она массирует мышцы горла, делая их крепче. У некоторых пациентов благодаря этому даже уменьшается окружность шеи — а значит, ткани в горле становятся плотнее.

Во-вторых, оказывает влияние психологический эффект. Процесс напоминает медитацию, что снижает стресс. Более того, это дешевле и приятнее, чем спать в маске CPAP.

