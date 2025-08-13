закрыть
Азербайджан отказался участвовать в заседании глав МИД СНГ

2
  • 13.08.2025, 15:38
  • 1,130
Азербайджан отказался участвовать в заседании глав МИД СНГ

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Азербайджан не принял участие в заседании Совета министров внутренних дел государств — участников Содружества Независимых Государств, которое состоялось 12 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили на официальном портале СНГ.

На встречу съехались представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Во время заседания стороны обсудили ряд «актуальных тем», в частности противодействие нелегальной миграции, сотрудничество в сфере безопасности дорожного движения, развитие судебно-медицинской экспертизы и «меры по нейтрализации деструктивных сил, которые могут дестабилизировать социально-политическую ситуацию в странах СНГ».

Отсутствие Азербайджана на встрече стало очередным проявлением напряженности в его отношениях с Россией. Ситуация обострилась после инцидента в декабре 2024 года, когда российские силы противовоздушной обороны сбили пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL. Затем последовали нападки на азербайджанскую диаспору в РФ.

