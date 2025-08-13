«Хотел собрать лисички, но тут такой динозавр» 13.08.2025, 16:15

Белорус встретил в лесу необычную птицу.

Белорус хотел собрать лисичек, но встретил очень необычные птицу, пишет Blizko.by. Видео об этом он выложил в TikTok.

«Хотел собрать лисички, но тут такой «динозавр», – в шутку написал блогер.

Встретил он, скорее всего, глухаря. Это крупная птица из семейства фазановых, отряда курообразных. Названием «глухарь» птица обязана известной особенности токующего в брачный период самца утрачивать чуткость и бдительность, чем часто пользуются охотники.

Видео набрало миллион просмотров и почти 3 тысячи комментариев.

@supolkavolka Кто-то пострашнее медведя на моём пути. Да это же бойцовский глухарь ♬ original sound - supolka.volka

