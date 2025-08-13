«Хотел собрать лисички, но тут такой динозавр»
Белорус встретил в лесу необычную птицу.
Белорус хотел собрать лисичек, но встретил очень необычные птицу, пишет Blizko.by. Видео об этом он выложил в TikTok.
«Хотел собрать лисички, но тут такой «динозавр», – в шутку написал блогер.
Встретил он, скорее всего, глухаря. Это крупная птица из семейства фазановых, отряда курообразных. Названием «глухарь» птица обязана известной особенности токующего в брачный период самца утрачивать чуткость и бдительность, чем часто пользуются охотники.
Видео набрало миллион просмотров и почти 3 тысячи комментариев.
