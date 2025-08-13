закрыть
13 августа 2025, среда, 16:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Хотел собрать лисички, но тут такой динозавр»

  • 13.08.2025, 16:15
«Хотел собрать лисички, но тут такой динозавр»

Белорус встретил в лесу необычную птицу.

Белорус хотел собрать лисичек, но встретил очень необычные птицу, пишет Blizko.by. Видео об этом он выложил в TikTok.

«Хотел собрать лисички, но тут такой «динозавр», – в шутку написал блогер.

Встретил он, скорее всего, глухаря. Это крупная птица из семейства фазановых, отряда курообразных. Названием «глухарь» птица обязана известной особенности токующего в брачный период самца утрачивать чуткость и бдительность, чем часто пользуются охотники.

Видео набрало миллион просмотров и почти 3 тысячи комментариев.

@supolkavolka

Кто-то пострашнее медведя на моём пути. Да это же бойцовский глухарь

♬ original sound - supolka.volka

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский