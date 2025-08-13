закрыть
Трамп и лидеры Европы будут разговаривать на «секретном этаже»

  • 13.08.2025, 16:25
  • 2,214
Дональд Трамп

Власти Германии приняли рекордные меры безопасности из-за угрозы прослушки.

Для видеоконференции президента США Дональда Трампа с главами правительств Европы в Канцелярии установили рекордные меры безопасности в Берлине, сообщает Bild.

Основная цель - предотвратить возможные попытки прослушивания, в частности со стороны российских спецслужб.

Четвертый этаж Ведомства федерального канцлера считается «секретным» и именно здесь расположен «ситуационный центр». Это комната без окон, специально защищенная от «жучков».

Все участники подключаются через мониторы в строго оборудованном конференц-зале.

Как пишет издание, даже переводчикам не разрешается находиться в центре - все разговоры ведутся на английском.

Отмечается, что присутствуют только ближайшие советники канцлера Фридриха Мерца и президента Владимира Зеленского, а мобильные телефоны участников остаются вне комнаты, в специальном «шумоприемнике».

Там устройства нейтрализуются с помощью искусственного шума, чтобы даже выключенные телефоны не могли быть использованы для прослушивания.

Каждый из лидеров участвует из защищенной комнаты в своем кабинете, что позволяет гарантировать максимальный уровень конфиденциальности и безопасности переговоров.

