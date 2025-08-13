Трамп и лидеры Европы будут разговаривать на «секретном этаже»
- 13.08.2025, 16:25
- 2,214
Власти Германии приняли рекордные меры безопасности из-за угрозы прослушки.
Для видеоконференции президента США Дональда Трампа с главами правительств Европы в Канцелярии установили рекордные меры безопасности в Берлине, сообщает Bild.
Основная цель - предотвратить возможные попытки прослушивания, в частности со стороны российских спецслужб.
Четвертый этаж Ведомства федерального канцлера считается «секретным» и именно здесь расположен «ситуационный центр». Это комната без окон, специально защищенная от «жучков».
Все участники подключаются через мониторы в строго оборудованном конференц-зале.
Как пишет издание, даже переводчикам не разрешается находиться в центре - все разговоры ведутся на английском.
Отмечается, что присутствуют только ближайшие советники канцлера Фридриха Мерца и президента Владимира Зеленского, а мобильные телефоны участников остаются вне комнаты, в специальном «шумоприемнике».
Там устройства нейтрализуются с помощью искусственного шума, чтобы даже выключенные телефоны не могли быть использованы для прослушивания.
Каждый из лидеров участвует из защищенной комнаты в своем кабинете, что позволяет гарантировать максимальный уровень конфиденциальности и безопасности переговоров.