Трамп и лидеры Европы будут разговаривать на «секретном этаже» 13.08.2025, 16:25

2,214

Дональд Трамп

Власти Германии приняли рекордные меры безопасности из-за угрозы прослушки.

Для видеоконференции президента США Дональда Трампа с главами правительств Европы в Канцелярии установили рекордные меры безопасности в Берлине, сообщает Bild.

Основная цель - предотвратить возможные попытки прослушивания, в частности со стороны российских спецслужб.

Четвертый этаж Ведомства федерального канцлера считается «секретным» и именно здесь расположен «ситуационный центр». Это комната без окон, специально защищенная от «жучков».

Все участники подключаются через мониторы в строго оборудованном конференц-зале.

Как пишет издание, даже переводчикам не разрешается находиться в центре - все разговоры ведутся на английском.

Отмечается, что присутствуют только ближайшие советники канцлера Фридриха Мерца и президента Владимира Зеленского, а мобильные телефоны участников остаются вне комнаты, в специальном «шумоприемнике».

Там устройства нейтрализуются с помощью искусственного шума, чтобы даже выключенные телефоны не могли быть использованы для прослушивания.

Каждый из лидеров участвует из защищенной комнаты в своем кабинете, что позволяет гарантировать максимальный уровень конфиденциальности и безопасности переговоров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com