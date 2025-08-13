Большинство рейсов Eurolines по маршруту Минск — Вильнюс отменили навсегда 5 13.08.2025, 16:34

На оставшиеся пустят двухэтажные автобусы.

Литовский перевозчик Eurolines официально сообщил, что отмена большинства рейсов Вильнюс — Минск произошла на постоянной основе и возвращать их не будут. На оставшиеся рейсы пустят двухэтажные автобусы, пишет Infotrans Media Belarus.

Как следует из сообщения перевозчика, с 11 августа 2025 года на постоянной основе отменяются следующие рейсы:

Вильнюс — Минск 05.30, 06.00, 07.20, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.00, 21.30;

Минск — Вильнюс 05.30, 06.00, 06.30, 12.40, 13.00, 13.50, 17.00, 18.00, 19.00, 20.40.

Теперь будут выполняться лишь по три рейса в день в каждую сторону:

Вильнюс — Минск 06.40, 09.00, 13.00;

Минск — Вильнюс 14.20, 16.00, 20.00.

Компания заявила, что «берет на себя полную ответственность за решение вопросов компенсаций пассажирам в связи с отменой рейсов». Стоимость билетов, купленных на отмененные автобусы, обещают вернуть в размере 100%.

Кроме того, после отмены большинства рейсов Eurolines поставил на оставшиеся маршруты на Минск двухэтажные автобусы.

Между тем перевозчик Ecolines на фоне отмены рейсов Eurolines и «Минсктранса» поднял стоимость билетов Вильнюс — Минск и Минск — Вильнюс — до 270 рублей. Ранее самый дорогой билет в официальном приложении оператора был 230 рублей.

Стоимость билетов беларусских перевозчиков пока не изменилась — 190 рублей.

«В приложениях Infbobus и Ecolines билеты на рейсы в августе просто не купить. Билетов нет в продаже», — пишет Infotrans Media Belarus.

Во вторник, 12 августа, сразу два крупных перевозчика — беларусский «Минсктранс» и литовский Eurolines — объявили о приостановке большинства автобусных рейсов между Минском и Вильнюсом. Для пассажиров это стало неприятным сюрпризом.

