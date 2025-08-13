закрыть
13 августа 2025, среда, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NYT: Европа готова противостоять «второй Ялте»

3
  • 13.08.2025, 16:48
  • 2,074
NYT: Европа готова противостоять «второй Ялте»

Принятие решений за спиной союзников недопустимо.

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске растут опасения, что судьбу Украины могут решить без ее участия — по аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года, когда США, Великобритания и The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

По сообщениям, Трамп планирует обсуждать с Путиным «обмен территориями» на Украине. В Европе и особенно в Восточной Европе это вызывает болезненные исторические параллели. «Ялта — символ того, что великие державы могут продать нас за закрытыми дверями», — отмечают эксперты.

Историки напоминают, что, в отличие от союзного Сталина в 1945 году, нынешняя Россия ведет агрессивную войну и требует передачи территорий, которые она не контролирует.

В Брюсселе и европейских столицах подчеркивают: повторения «Ялты» не будет. ЕС намерен добиваться, чтобы любые переговоры о будущем Украины велись с ее прямым участием. «Украина — это не предмет торга», — заявляют дипломаты, предупреждая, что любые попытки обойти Киев лишь усилят конфронтацию и подорвут европейскую безопасность.

Европейские лидеры планируют обсудить предстоящий саммит с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на виртуальной встрече, чтобы выработать единую позицию и не допустить решений, принятых за спиной союзников.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский