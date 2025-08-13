NYT: Европа готова противостоять «второй Ялте» 3 13.08.2025, 16:48

Принятие решений за спиной союзников недопустимо.

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске растут опасения, что судьбу Украины могут решить без ее участия — по аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года, когда США, Великобритания и The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

По сообщениям, Трамп планирует обсуждать с Путиным «обмен территориями» на Украине. В Европе и особенно в Восточной Европе это вызывает болезненные исторические параллели. «Ялта — символ того, что великие державы могут продать нас за закрытыми дверями», — отмечают эксперты.

Историки напоминают, что, в отличие от союзного Сталина в 1945 году, нынешняя Россия ведет агрессивную войну и требует передачи территорий, которые она не контролирует.

В Брюсселе и европейских столицах подчеркивают: повторения «Ялты» не будет. ЕС намерен добиваться, чтобы любые переговоры о будущем Украины велись с ее прямым участием. «Украина — это не предмет торга», — заявляют дипломаты, предупреждая, что любые попытки обойти Киев лишь усилят конфронтацию и подорвут европейскую безопасность.

Европейские лидеры планируют обсудить предстоящий саммит с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на виртуальной встрече, чтобы выработать единую позицию и не допустить решений, принятых за спиной союзников.

