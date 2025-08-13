Польша ответила Минобороны Беларуси 2 13.08.2025, 17:16

Варшава не будет возобновлять диалог.

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на ноту белорусского министерства обороны о возобновлении диалога о безопасности и стабильности в регионе, сообщает RMF24.

Письмо было направлено в июне белорусским министерством обороны. В нем Минск предупредил, что отсутствие переговоров может привести к «новой войне в Европе», ареной которой станут Беларусь и Польша. Ответ Варшавы был категоричным.

Во-первых, пишет МИД, что в течение четырех лет с территории Беларуси и с использованием ее услуг осуществляются враждебные Польше гибридные действия. Ярким проявлением этого является ситуация на границе.

Кроме того, говорится в сообщении, Беларусь поддержала незаконные действия России против Украины и предоставила свою территорию для действий, которые нарушают международное право. В результате этих действий гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура.

В своем ответе министерство отмечает, что военное сотрудничество между государствами требует соблюдения определенного минимума правил в рамках международных отношений, чтобы была возможность строить взаимное доверие.

«В сложившейся ситуации мы не видим пространства для переговоров, не говоря уже о действиях в этом направлении» – заявили в МИД.

