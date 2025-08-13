Польша ответила Минобороны Беларуси

Польша ответила Минобороны Беларуси2
Варшава не будет возобновлять диалог.
Министерство иностранных дел Польши отреагировало на ноту белорусского министерства обороны о возобновлении диалога о безопасности и стабильности в регионе, сообщает RMF24.
Письмо было направлено в июне белорусским министерством обороны. В нем Минск предупредил, что отсутствие переговоров может привести к «новой войне в Европе», ареной которой станут Беларусь и Польша. Ответ Варшавы был категоричным.
Во-первых, пишет МИД, что в течение четырех лет с территории Беларуси и с использованием ее услуг осуществляются враждебные Польше гибридные действия. Ярким проявлением этого является ситуация на границе.
Кроме того, говорится в сообщении, Беларусь поддержала незаконные действия России против Украины и предоставила свою территорию для действий, которые нарушают международное право. В результате этих действий гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура.
В своем ответе министерство отмечает, что военное сотрудничество между государствами требует соблюдения определенного минимума правил в рамках международных отношений, чтобы была возможность строить взаимное доверие.
«В сложившейся ситуации мы не видим пространства для переговоров, не говоря уже о действиях в этом направлении» – заявили в МИД.