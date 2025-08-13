закрыть
13 августа 2025, среда
В России «ограничили» звонки в Telegram и WhatsApp

  • 13.08.2025, 17:26
В России «ограничили» звонки в Telegram и WhatsApp

Власти прикрываются борьбой с «преступниками».

Роскомнадзор вводит «частичные ограничения» на совершение звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp на территории России «для противодействия преступникам», пишет ТАСС.

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», — заявили в пресс-службе ведомства.

Утверждается, что «никаких иных ограничений функционала» в Telegram и WhatsApp в России не вводится.

В Минцифры РФ сообщили, что доступ к звонкам в мессенджерах будет восстановлен «после выполнения ими требований российского законодательства».

Накануне СМИ сообщили, что в России решение о запрете звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram «уже принято на самом верху».

