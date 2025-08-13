В России «ограничили» звонки в Telegram и WhatsApp 13.08.2025, 17:26

Власти прикрываются борьбой с «преступниками».

Роскомнадзор вводит «частичные ограничения» на совершение звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp на территории России «для противодействия преступникам», пишет ТАСС.

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», — заявили в пресс-службе ведомства.

Утверждается, что «никаких иных ограничений функционала» в Telegram и WhatsApp в России не вводится.

В Минцифры РФ сообщили, что доступ к звонкам в мессенджерах будет восстановлен «после выполнения ими требований российского законодательства».

Накануне СМИ сообщили, что в России решение о запрете звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram «уже принято на самом верху».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com