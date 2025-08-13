закрыть
13 августа 2025, среда, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Итальянские F-35 вылетали из Эстонии для перехвата самолета РФ

  • 13.08.2025, 17:28
  • 1,124
Итальянские F-35 вылетали из Эстонии для перехвата самолета РФ

Это произошло впервые в истории.

Два итальянских истребителя F-35 впервые подняли в воздух из Эстонии для перехвата российского самолета.

Об этом сообщило воздушное командование НАТО в соцсети Х,.

В среду, 13 августа, в воздушном командовании НАТО заявили, что впервые два итальянских самолета F-35 вылетели из Эстонии в ответ на пребывание российского самолета в воздушном пространстве НАТО. Итальянские самолеты действовали в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства

«Итальянская оперативная группа воздушных сил – 32-й истребительный полк на авиабазе Эммари в Эстонии находится в режиме быстрого реагирования 24/7, демонстрируя приверженность Альянса к защите воздушного пространства НАТО», – заверили в заявлении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский