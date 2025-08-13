Итальянские F-35 вылетали из Эстонии для перехвата самолета РФ
- 13.08.2025, 17:28
Это произошло впервые в истории.
Два итальянских истребителя F-35 впервые подняли в воздух из Эстонии для перехвата российского самолета.
Об этом сообщило воздушное командование НАТО в соцсети Х,.
В среду, 13 августа, в воздушном командовании НАТО заявили, что впервые два итальянских самолета F-35 вылетели из Эстонии в ответ на пребывание российского самолета в воздушном пространстве НАТО. Итальянские самолеты действовали в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства
«Итальянская оперативная группа воздушных сил – 32-й истребительный полк на авиабазе Эммари в Эстонии находится в режиме быстрого реагирования 24/7, демонстрируя приверженность Альянса к защите воздушного пространства НАТО», – заверили в заявлении.