Белорус принес в банк целый пакет монет
- 13.08.2025, 17:39
Ими он решил пополнить карточку.
Белорусы иногда жалуются в соцсетях на отказ банков принимать у них долларовые купюры. Но на этот раз речь пойдёт о белорусских рублях. Житель Гомеля рассказал в TikTok о своём опыте в отделении банка. По его словам, сотрудница грубо отказалась принять пакет с белорусскими монетами. Важно отметить, что история известна лишь со слов автора ролика, пишет Telegraf.news.
Мужчина рассказал, что некоторое время собирал сдачу в виде монет, а когда их накопилось на сумму около 40 рублей, решил ими в кассе банка пополнить карточку. Он сложил мелочь в пакет и пришёл в отделение на улице Тельмана в Гомеле, где, по его заверению, на тот момент не было других посетителей.
«Подхожу к кассиру со своими монетами. Говорю: мне нужно пополнить карту. И протягиваю ей этот пакет», — рассказал автор видео. По его словам, после этого сотрудница «сделала агрессивную мимику» и спросила, посчитал ли он деньги. Услышав отрицательный ответ, она заявила: «А почему я их должна считать, если вы их не считали?»
Мужчина утверждает, что сотрудница банка начала с ним спорить «в агрессивном тоне», и заявила, что у неё нет специального аппарата для счета монет.
«Она на меня кричала, меня вычитывала, как будто бы я её подчинённый», — заявил гомельчанин. Он сказал, что не понимает такого отношения, так как, по его словам, принёс «белорусские деньги, которые официально по закону должны приниматься в банке».
Как отреагировали в Сети?
Под видео собралось множество комментариев, мнения в которых разделились.
Большинство пользователей поверили гомельчанину и осудили действия, описанные в ролике, поддержав его. Многие указали, что считать деньги — прямая обязанность кассира.
«В данной ситуации действия кассира являются самоуправством, все проблемы, которые она перечислила <…> не являются основанием для отказа в приёме денег!»
«Вам надо было позвать начальника отделения. Любые бумажные и металлические деньги Нацбанка являются платёжным средством».
«Я бы теперь принципиально собирал монеты, и носил бы в этот банк, и сдавал именно этому кассиру».
Также комментаторы рассказали, что в розничной торговле и сфере услуг мелочь всегда востребована.
«Несите на рынок, там вас на руках два часа носить за эти монеты будут».
«На любой заправке с руками бы оторвали и спасибо сказали».
Часть комментаторов, хоть и не оправдывая грубость, отметили, что и кассира можно понять:
«А теперь просто по приколу возьмите пакет монет и пересчитайте», — написал один из пользователей, намекая на трудоёмкость процесса.
«Просто Вам надо было пересчитать и сказать сумму», — такой комментарий также встретился среди советов.