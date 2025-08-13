закрыть
13 августа 2025, среда, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус принес в банк целый пакет монет

  • 13.08.2025, 17:39
Белорус принес в банк целый пакет монет

Ими он решил пополнить карточку.

Белорусы иногда жалуются в соцсетях на отказ банков принимать у них долларовые купюры. Но на этот раз речь пойдёт о белорусских рублях. Житель Гомеля рассказал в TikTok о своём опыте в отделении банка. По его словам, сотрудница грубо отказалась принять пакет с белорусскими монетами. Важно отметить, что история известна лишь со слов автора ролика, пишет Telegraf.news.

Мужчина рассказал, что некоторое время собирал сдачу в виде монет, а когда их накопилось на сумму около 40 рублей, решил ими в кассе банка пополнить карточку. Он сложил мелочь в пакет и пришёл в отделение на улице Тельмана в Гомеле, где, по его заверению, на тот момент не было других посетителей.

«Подхожу к кассиру со своими монетами. Говорю: мне нужно пополнить карту. И протягиваю ей этот пакет», — рассказал автор видео. По его словам, после этого сотрудница «сделала агрессивную мимику» и спросила, посчитал ли он деньги. Услышав отрицательный ответ, она заявила: «А почему я их должна считать, если вы их не считали?»

Мужчина утверждает, что сотрудница банка начала с ним спорить «в агрессивном тоне», и заявила, что у неё нет специального аппарата для счета монет.

«Она на меня кричала, меня вычитывала, как будто бы я её подчинённый», — заявил гомельчанин. Он сказал, что не понимает такого отношения, так как, по его словам, принёс «белорусские деньги, которые официально по закону должны приниматься в банке».

@drovaed

♬ оригинальный звук - Юрий

Как отреагировали в Сети?

Под видео собралось множество комментариев, мнения в которых разделились.

Большинство пользователей поверили гомельчанину и осудили действия, описанные в ролике, поддержав его. Многие указали, что считать деньги — прямая обязанность кассира.

«В данной ситуации действия кассира являются самоуправством, все проблемы, которые она перечислила <…> не являются основанием для отказа в приёме денег!»

«Вам надо было позвать начальника отделения. Любые бумажные и металлические деньги Нацбанка являются платёжным средством».

«Я бы теперь принципиально собирал монеты, и носил бы в этот банк, и сдавал именно этому кассиру».

Также комментаторы рассказали, что в розничной торговле и сфере услуг мелочь всегда востребована.

«Несите на рынок, там вас на руках два часа носить за эти монеты будут».

«На любой заправке с руками бы оторвали и спасибо сказали».

Часть комментаторов, хоть и не оправдывая грубость, отметили, что и кассира можно понять:

«А теперь просто по приколу возьмите пакет монет и пересчитайте», — написал один из пользователей, намекая на трудоёмкость процесса.

«Просто Вам надо было пересчитать и сказать сумму», — такой комментарий также встретился среди советов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский