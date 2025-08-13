Белорус принес в банк целый пакет монет 13.08.2025, 17:39

Ими он решил пополнить карточку.

Белорусы иногда жалуются в соцсетях на отказ банков принимать у них долларовые купюры. Но на этот раз речь пойдёт о белорусских рублях. Житель Гомеля рассказал в TikTok о своём опыте в отделении банка. По его словам, сотрудница грубо отказалась принять пакет с белорусскими монетами. Важно отметить, что история известна лишь со слов автора ролика, пишет Telegraf.news.

Мужчина рассказал, что некоторое время собирал сдачу в виде монет, а когда их накопилось на сумму около 40 рублей, решил ими в кассе банка пополнить карточку. Он сложил мелочь в пакет и пришёл в отделение на улице Тельмана в Гомеле, где, по его заверению, на тот момент не было других посетителей.

«Подхожу к кассиру со своими монетами. Говорю: мне нужно пополнить карту. И протягиваю ей этот пакет», — рассказал автор видео. По его словам, после этого сотрудница «сделала агрессивную мимику» и спросила, посчитал ли он деньги. Услышав отрицательный ответ, она заявила: «А почему я их должна считать, если вы их не считали?»

Мужчина утверждает, что сотрудница банка начала с ним спорить «в агрессивном тоне», и заявила, что у неё нет специального аппарата для счета монет.

«Она на меня кричала, меня вычитывала, как будто бы я её подчинённый», — заявил гомельчанин. Он сказал, что не понимает такого отношения, так как, по его словам, принёс «белорусские деньги, которые официально по закону должны приниматься в банке».

Как отреагировали в Сети?

Под видео собралось множество комментариев, мнения в которых разделились.

Большинство пользователей поверили гомельчанину и осудили действия, описанные в ролике, поддержав его. Многие указали, что считать деньги — прямая обязанность кассира.

«В данной ситуации действия кассира являются самоуправством, все проблемы, которые она перечислила <…> не являются основанием для отказа в приёме денег!»

«Вам надо было позвать начальника отделения. Любые бумажные и металлические деньги Нацбанка являются платёжным средством».

«Я бы теперь принципиально собирал монеты, и носил бы в этот банк, и сдавал именно этому кассиру».

Также комментаторы рассказали, что в розничной торговле и сфере услуг мелочь всегда востребована.

«Несите на рынок, там вас на руках два часа носить за эти монеты будут».

«На любой заправке с руками бы оторвали и спасибо сказали».

Часть комментаторов, хоть и не оправдывая грубость, отметили, что и кассира можно понять:

«А теперь просто по приколу возьмите пакет монет и пересчитайте», — написал один из пользователей, намекая на трудоёмкость процесса.

«Просто Вам надо было пересчитать и сказать сумму», — такой комментарий также встретился среди советов.

