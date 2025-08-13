Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом
- 13.08.2025, 17:50
Президенты США и Украины обговорили пять ключевых вопросов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом пять принципов, согласно которым, в частности, санкции против РФ должны быть усилены, если Кремль не согласится на прекращение огня, сообщает nv.ua.
Об этом глава украинского государства заявил в Берлине 13 августа в рамках совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцом.
«Мы обсудили наши общие позиции с президентом США, согласовали пять принципов… Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной, мы должны готовить трехсторонний формат переговоров, должно быть прекращение огня, должны быть гарантии безопасности, санкции должны быть усилены, если РФ не согласится на прекращение огня», — заявил президент Зеленский.