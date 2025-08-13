Названы самые странные законы Германии
13.08.2025
Некоторые из них действуют еще с 1956 года.
В Германии, несмотря на либеральное отношение к курению в барах, нудистским пляжам и употреблению пива с 16 лет, существует множество строгих и порой необычных запретов — особенно по воскресеньям и религиозным праздникам, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).
Запрет на танцы и фильмы в Страстную пятницу.
В большинстве земель Страстная пятница считается «тихим праздником», когда танцы запрещены. В Берлине ограничение действует с 4:00 до 21:00, а в Баварии — целых 70 часов. Штраф — до €10 000. Запрещены и другие шумные занятия, включая мойку машин и переезды. Под запрет попадают и фильмы, в том числе «Охотники за привидениями».
Ночные грибы и дикий чеснок.
Собирать грибы ночью нельзя, чтобы не тревожить диких животных. Дикий чеснок разрешено рвать лишь листьями, не выкапывая корни, чтобы не повредить растения и не перепутать их с ядовитыми видами.
Запрет на песочные замки.
На некоторых пляжах Балтики и Северного моря детям запрещено строить песочные замки и копать ямы — штраф до €1000. Это связано с предотвращением эрозии. На острове Рюген допустимы постройки не выше 30 см и с окружностью до 3,5 м.
Тишина по воскресеньям.
В воскресенье нельзя косить газон или использовать электроинструменты. Также действует запрет на работу большинства магазинов, введенный в 1956 году.
Остановка на автобане.
Остановка на немецких автомагистралях разрешена только при аварии. Если бензин закончился — это считается халатностью и карается штрафом.
Все это — часть уникального сочетания немецкой свободы и строгих правил.