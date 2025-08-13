закрыть
13 августа 2025
Макрон: Территориальные вопросы будут решаться только с Украиной

  • 13.08.2025, 18:00
Макрон: Территориальные вопросы будут решаться только с Украиной
Эммануэль Макрон
Фото: Getty Images

Французский президент рассказал о разговоре с главой Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл в Берлин для участия в видеоконференции с лидерами европейских стран и президентом США Дональдом Трампом. Встреча прошла накануне переговоров Трампа с Путиным, которые состоятся в пятницу на Аляске, передает France24 (перевод — сайт Charter97.org).

Зеленский заявил, что необходимо усилить давление на Москву для прекращения войны, отметив в соцсетях, что «нет признаков» готовности России завершить конфликт. Он также призвал к введению дополнительных санкций против РФ и предложил провести встречу лидеров США, России и Украины.

По итогам видеоконференции президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Трамп подчеркнул, что «любые территориальные вопросы могут обсуждаться исключительно с Украиной». Американский лидер также заявил о намерении добиться прекращения огня в ходе встречи с Путиным.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине отметил, что достижение режима прекращения огня должно стать первым шагом в любых договоренностях с Россией.

Таким образом, западные лидеры подтвердили, что урегулирование территориальных споров возможно только при прямом участии Украины, а ключевым условием любых переговоров с Москвой остается установление перемирия.

