Макрон: Территориальные вопросы будут решаться только с Украиной 2 13.08.2025, 18:00

1,494

Эммануэль Макрон

Фото: Getty Images

Французский президент рассказал о разговоре с главой Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл в Берлин для участия в видеоконференции с лидерами европейских стран и президентом США Дональдом Трампом. Встреча прошла накануне переговоров Трампа с Путиным, которые состоятся в пятницу на Аляске, передает France24 (перевод — сайт Charter97.org).

Зеленский заявил, что необходимо усилить давление на Москву для прекращения войны, отметив в соцсетях, что «нет признаков» готовности России завершить конфликт. Он также призвал к введению дополнительных санкций против РФ и предложил провести встречу лидеров США, России и Украины.

По итогам видеоконференции президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Трамп подчеркнул, что «любые территориальные вопросы могут обсуждаться исключительно с Украиной». Американский лидер также заявил о намерении добиться прекращения огня в ходе встречи с Путиным.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине отметил, что достижение режима прекращения огня должно стать первым шагом в любых договоренностях с Россией.

Таким образом, западные лидеры подтвердили, что урегулирование территориальных споров возможно только при прямом участии Украины, а ключевым условием любых переговоров с Москвой остается установление перемирия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com