Макрон: Территориальные вопросы будут решаться только с Украиной

Макрон: Территориальные вопросы будут решаться только с Украиной2
- 13.08.2025, 18:00
Французский президент рассказал о разговоре с главой Белого дома.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл в Берлин для участия в видеоконференции с лидерами европейских стран и президентом США Дональдом Трампом. Встреча прошла накануне переговоров Трампа с Путиным, которые состоятся в пятницу на Аляске, передает France24 (перевод — сайт Charter97.org).
Зеленский заявил, что необходимо усилить давление на Москву для прекращения войны, отметив в соцсетях, что «нет признаков» готовности России завершить конфликт. Он также призвал к введению дополнительных санкций против РФ и предложил провести встречу лидеров США, России и Украины.
По итогам видеоконференции президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Трамп подчеркнул, что «любые территориальные вопросы могут обсуждаться исключительно с Украиной». Американский лидер также заявил о намерении добиться прекращения огня в ходе встречи с Путиным.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине отметил, что достижение режима прекращения огня должно стать первым шагом в любых договоренностях с Россией.
Таким образом, западные лидеры подтвердили, что урегулирование территориальных споров возможно только при прямом участии Украины, а ключевым условием любых переговоров с Москвой остается установление перемирия.