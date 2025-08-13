Банки Беларуси массово объявили о новшестве по некоторым карточкам Visa 1 13.08.2025, 18:05

С 1 сентября платежная система Visa меняет условия предоставления бесплатного доступа в бизнес-залы аэропортов по своим премиальным карточкам. Это новшество отразится на белорусах. Об изменении предупредили многие белорусские банки, в том числе «Технобанк», «Альфа-Банк», «Белагропромбанк», «Приорбанк».

«Теперь в течение 35 дней до посещения зала нужно будет совершать покупки премиальной картой (транзакции за последние пять дней перед перелетом не учитываются): Visa Platinum — на сумму от 700 рублей, Visa Signature — от 1 000, Visa Infinite — от 1 400», — сообщил «Альфа-Банк».

При этом транзакции должны быть совершены именно по той карте, по которой вы планируете посетить бизнес-лаундж.

В «Технобанке» уточнили: «При расчете оборота учитываются все транзакции, отображенные в платежной системе Visa, по покупкам, совершенным в торговых объектах и онлайн-платформах, обслуживаемых эквайринговыми системами следующих банков Беларуси: «Альфа-Банк», «Белагропромбанк», «АСБ Беларусбанк», «Белгазпромбанк», «БНБ-Банк», «БСБ-Банк», «Нео Банк Азия», «Банк «Решение», «МТБанк», «Паритетбанк», «Приорбанк», «СтатусБанк», «Технобанк», «Цептер Банк», «Банк РРБ», а также операции, проведенные через эквайринговые системы иностранных банков».

