Atlantic Council: США не должны идти на уступки Путину 1 13.08.2025, 18:24

1,342

Чем раньше Россию остановят, тем ниже окажется цена для всего мира.

Украина пережила более трех лет полномасштабной войны. Однако большинство украинцев понимает, что территориальные потери не принесут долгого мира. Москва требует капитуляции, а ее цель — уничтожение украинской государственности, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Победа России стала бы сигналом для продолжения агрессии — следующими целями могут стать Молдова, Грузия, Армения, страны Центральной Азии, а также члены НАТО — Польша, Финляндия, Прибалтика. Это поставит под вопрос саму основу коллективной обороны НАТО и может втянуть США в войну с Россией.

Кроме того, успех Москвы разрушит режим нераспространения ядерного оружия. Эффективность ядерного шантажа Путина подтолкнет другие страны к созданию собственного оружия. Авторитарные режимы по всему миру — от Китая до Ирана — сочтут Запад слишком слабым, чтобы защищать свои ценности и союзников.

Падение Украины подорвет доверие к США и подтолкнет многие страны к союзу с Россией и Китаем. Чтобы этого избежать, Западу необходимо обеспечить Киев оружием и усилить санкции, а не подталкивать к капитуляции.

Временное прекращение войны ценой территорий лишь узаконит экспансию и приведет к еще более масштабной нестабильности. Чем раньше будет остановлена Россия, тем ниже окажется цена для мира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com