Китай и США обменялись обвинениями из-за прохода эсминца у рифа Скарборо 13.08.2025, 18:48

Это произошло после попытки Китая заблокировать доступ к рифу.

Китайские военные заявили, что в среду обнаружили и «прогнали» американский эсминец USS Higgins, прошедший у спорного рифа Скарборо в Южно-Китайском море. По данным Пекина, корабль вошел в воды без разрешения китайского правительства, что «серьезно нарушило суверенитет и безопасность Китая» и «подорвало мир и стабильность» в регионе, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

ВМС США опровергли эти утверждения, заявив, что операция проводилась в соответствии с международным правом. Седьмой флот подчеркнул, что США будут действовать там, где это разрешено международными нормами, несмотря на заявления Пекина.

Это первый за шесть лет известный случай проведения подобной операции непосредственно в водах рифа. Он произошел на следующий день после того, как Филиппины обвинили китайские суда в «опасных маневрах и незаконном вмешательстве» во время миссии по снабжению в районе атолла. По данным Манилы, китайские корабли пытались полностью заблокировать доступ к рифу, в результате чего произошло столкновение двух китайских судов — первый известный подобный инцидент в этом районе.

Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, включая зоны, пересекающиеся с исключительными экономическими зонами Брунея, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Вьетнама. В 2016 году международный арбитраж признал, что у Пекина нет правовых оснований для таких притязаний, однако Китай отказался признавать это решение.

Риф Скарборо является одним из ключевых очагов напряженности в стратегическом регионе, через который ежегодно проходит морская торговля на сумму свыше 3 трлн долларов.

