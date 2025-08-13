закрыть
Forbes: Google срочно латает дыры в Chrome

  • 13.08.2025, 18:52
  • 1,394
Forbes: Google срочно латает дыры в Chrome

Это обновление для 3,5 миллиарда пользователей стоит установить.

3,5 миллиарда пользователей Chrome получили предупреждение: «Ваш браузер уязвим, и Google уже выпустила обновление, чтобы закрыть опасные бреши. В свежей версии исправлено шесть уязвимостей, причем три из них эксперты оценили как высокий риск, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Апдейт до версии уже есть, но ждать автоматической установки — плохая идея. Всего неделю назад Google чинила восемь других багов, а за две недели до этого — выпускала экстренный патч для критической ошибки. Похоже, киберугрозы не дают разработчикам передышки.

Среди свежих «латок» — переполнение буфера в libaom (CVE-2025-8879), гонка процессов в движке V8 (CVE-2025-8880) и опасный выход за границы памяти в ANGLE (CVE-2025-8901), который дает злоумышленнику шанс атаковать через поддельную HTML-страницу.

Есть и менее критичные, но все же неприятные баги. Пока что хакеры не успели воспользоваться найденными ошибками — но вопрос лишь в том, как долго это продлится.

Google скрывает подробности о багах, пока большинство пользователей не обновятся, чтобы не подкидывать преступникам инструмент в руки.

