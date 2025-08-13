Министр финансов США: Европа должна действовать 13.08.2025, 19:26

Скотт Бессент

Европейские страны должны быть готовы поддержать введение более высоких тарифов против РФ.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что для Европы наступило время «либо действовать, либо замолчать» в вопросе санкций против России. По его словам, европейские страны должны быть готовы поддержать введение более высоких тарифов против Китай и других государств, закупающие российские энергоресурсы, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Бессент отметил, что санкции против России могут быть как усилены, так и ослаблены в зависимости от исхода встречи президента США Дональда Трампа с Путиным, запланированной на пятницу. Однако он подчеркнул, что Европа должна поддержать жесткие меры вне зависимости от результата переговоров.

«Европейцы должны присоединиться к нам в этих санкциях. Они обязаны это сделать», — заявил Бессент. — «Мы ввели вторичные тарифы против Индии за покупку российской нефти, и если дела пойдут плохо, тарифы могут быть увеличены».

С начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года США, ЕС, Япония и ряд других стран ввели масштабные ограничения, а в июле Евросоюз утвердил уже 18-й пакет санкций. Однако Бессент имеет в виду не только прямые запреты, но и политику «вторичных тарифов».

Трамп уже повысил пошлины на индийские товары с 25% до 50% в ответ на закупки российской нефти. На июньском саммите G7 в Канаде Бессент предложил ввести 200%-ные тарифы против Китая, но, по его словам, европейские лидеры отреагировали на это без энтузиазма.

