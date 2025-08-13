закрыть
13 августа 2025, среда, 19:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Министр финансов США: Европа должна действовать

  • 13.08.2025, 19:26
Министр финансов США: Европа должна действовать
Скотт Бессент

Европейские страны должны быть готовы поддержать введение более высоких тарифов против РФ.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что для Европы наступило время «либо действовать, либо замолчать» в вопросе санкций против России. По его словам, европейские страны должны быть готовы поддержать введение более высоких тарифов против Китай и других государств, закупающие российские энергоресурсы, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Бессент отметил, что санкции против России могут быть как усилены, так и ослаблены в зависимости от исхода встречи президента США Дональда Трампа с Путиным, запланированной на пятницу. Однако он подчеркнул, что Европа должна поддержать жесткие меры вне зависимости от результата переговоров.

«Европейцы должны присоединиться к нам в этих санкциях. Они обязаны это сделать», — заявил Бессент. — «Мы ввели вторичные тарифы против Индии за покупку российской нефти, и если дела пойдут плохо, тарифы могут быть увеличены».

С начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года США, ЕС, Япония и ряд других стран ввели масштабные ограничения, а в июле Евросоюз утвердил уже 18-й пакет санкций. Однако Бессент имеет в виду не только прямые запреты, но и политику «вторичных тарифов».

Трамп уже повысил пошлины на индийские товары с 25% до 50% в ответ на закупки российской нефти. На июньском саммите G7 в Канаде Бессент предложил ввести 200%-ные тарифы против Китая, но, по его словам, европейские лидеры отреагировали на это без энтузиазма.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский