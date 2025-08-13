В католическую духовную семинарию в Гродно в этом году поступило рекордное число парней

В католическую духовную семинарию в Гродно в этом году поступило рекордное число парней1
Четверть — из восточных областей.
В Межъепархиальной высшей духовной семинарии в Гродно — единственном в Беларуси вузе, который готовит католических священников — 12 августа состоялся вступительный экзамен. О его результатах официально пока не сообщается, однако по опубликованному снимку можно сделать вывод, что в семинарию приняты 11 новых студентов, пишет Katolik.life.
Это новый рекорд последних лет: в прошлом году было 10 абитуриентов, а два года назад — только 4. Известно, что среди зачисленных — парень из прихода в Ивье. Аж трое из восточной части Беларуси, что необычно: двое — из Гомеля, а один из Бобруйска.
Епископы отмечают, что приезд кандидатов из регионов, где давно не было новых семинаристов, — важное событие. Они призвали верующих молиться за этих ребят, чтобы те сохранили свое призвание и дошли до священства.