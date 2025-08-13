Зеленский обсудил с Мерцем поставку Patriot
- 13.08.2025, 19:49
Президент Украины провел содержательную встречу с канцлером Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 августа провел, по его словам, содержательную встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом он сообщил в Facebook.
Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и организацию онлайн-встречи лидеров и заседания «коалиции желающих».
Стороны говорили о недавних контактах с партнерами и дальнейшем взаимодействии с союзниками, увеличении оборонной поддержки, участии Германии в новой инициативе PURL, укреплении украинской ПВО двумя дополнительными системами Patriot и ракетами к ним, надежных гарантиях безопасности.
«Есть общее понимание: пока Россия не делает никаких шагов к миру, необходимо продолжать давление на нее и укреплять поддержку Украины. И это очень важно. Искренне ценю всю помощь Германии и наши отношения, которые дают реальные результаты для защиты жизни», – написал президент.