13 августа 2025, среда, 21:08
Зеленский обсудил с Мерцем поставку Patriot

  • 13.08.2025, 19:49
Зеленский обсудил с Мерцем поставку Patriot

Президент Украины провел содержательную встречу с канцлером Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 августа провел, по его словам, содержательную встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом он сообщил в Facebook.

Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и организацию онлайн-встречи лидеров и заседания «коалиции желающих».

Стороны говорили о недавних контактах с партнерами и дальнейшем взаимодействии с союзниками, увеличении оборонной поддержки, участии Германии в новой инициативе PURL, укреплении украинской ПВО двумя дополнительными системами Patriot и ракетами к ним, надежных гарантиях безопасности.

«Есть общее понимание: пока Россия не делает никаких шагов к миру, необходимо продолжать давление на нее и укреплять поддержку Украины. И это очень важно. Искренне ценю всю помощь Германии и наши отношения, которые дают реальные результаты для защиты жизни», – написал президент.

