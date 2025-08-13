закрыть
13 августа 2025, среда, 21:08
107-летняя американка поделилась секретами долголетия

  • 13.08.2025, 20:02
107-летняя американка поделилась секретами долголетия
Милдред Барон

Среди них есть очень неожиданные.

107-летняя жительница США поделилась секретами долгой и счастливой жизни. Об этом она рассказала People.

Милдред Барон родилась в 1918 году в Бруклине. 42 года своей жизни она посвятила работе в бухгалтерии — работать она начала во время войны, когда все знакомые мужчины ушли на фронт. Барон пережила Великую депрессию, Вторую мировую войну и пандемию COVID-19.

«Но, как я говорила, и это прошло», — философски замечает американка.

Недавно женщине исполнилось 107 лет. Несмотря на возраст она продолжает вести активный образ жизни.

По словам Барон, долго жить ей помогают оптимизм и умение сохранять позитивный взгляд на вещи.

«Будьте спокойны, сохраняйте мир в душе и помните: “И это пройдет”», — советует она.

Женщина рассказала о других секретах, которые позволяют ей долго жить и сохранять ясный ум. Она любит острую пищу, создает 3D-картины, а после обеда выпивает коктейли с друзьями.

«Пиво — мой выбор», — пошутила она, но затем уточнила, что предпочитает имбирный эль.

По словам ее дочери Бонни Гринштейн, Барон — талантливая художница. Женщина переехала в дом престарелых Applewood Village перед тем, как ей исполнилось 100 лет. Там она считается душой компании.

