107-летняя американка поделилась секретами долголетия

107-летняя американка поделилась секретами долголетия2
- 13.08.2025, 20:02
Среди них есть очень неожиданные.
107-летняя жительница США поделилась секретами долгой и счастливой жизни. Об этом она рассказала People.
Милдред Барон родилась в 1918 году в Бруклине. 42 года своей жизни она посвятила работе в бухгалтерии — работать она начала во время войны, когда все знакомые мужчины ушли на фронт. Барон пережила Великую депрессию, Вторую мировую войну и пандемию COVID-19.
«Но, как я говорила, и это прошло», — философски замечает американка.
Недавно женщине исполнилось 107 лет. Несмотря на возраст она продолжает вести активный образ жизни.
По словам Барон, долго жить ей помогают оптимизм и умение сохранять позитивный взгляд на вещи.
«Будьте спокойны, сохраняйте мир в душе и помните: “И это пройдет”», — советует она.
Женщина рассказала о других секретах, которые позволяют ей долго жить и сохранять ясный ум. Она любит острую пищу, создает 3D-картины, а после обеда выпивает коктейли с друзьями.
«Пиво — мой выбор», — пошутила она, но затем уточнила, что предпочитает имбирный эль.
По словам ее дочери Бонни Гринштейн, Барон — талантливая художница. Женщина переехала в дом престарелых Applewood Village перед тем, как ей исполнилось 100 лет. Там она считается душой компании.