Трамп предложил провести встречу Путина и Зеленского сразу после Аляски 2 13.08.2025, 20:14

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США предупредил, что, если «не получит желаемых ответов», второй встречи не будет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным сразу же состоялся трехсторонний саммит — между ним, Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Если первая встреча пройдет нормально, я бы хотел почти сразу же провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там присутствовал», — сказал глава Белого дома.

Он предупредил, что, если «не получит желаемых ответов», второй встречи не будет.

На вопрос, будут ли последствия для России, если Путин не согласится прекратить огонь в пятницу (на этот день запланирован саммит президентов США и России на Аляске), американский лидер ответил: «Будут очень серьезные последствия».

