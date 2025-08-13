закрыть
13 августа 2025, среда, 21:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп предложил провести встречу Путина и Зеленского сразу после Аляски

2
  • 13.08.2025, 20:14
  • 1,470
Трамп предложил провести встречу Путина и Зеленского сразу после Аляски
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США предупредил, что, если «не получит желаемых ответов», второй встречи не будет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным сразу же состоялся трехсторонний саммит — между ним, Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Если первая встреча пройдет нормально, я бы хотел почти сразу же провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там присутствовал», — сказал глава Белого дома.

Он предупредил, что, если «не получит желаемых ответов», второй встречи не будет.

На вопрос, будут ли последствия для России, если Путин не согласится прекратить огонь в пятницу (на этот день запланирован саммит президентов США и России на Аляске), американский лидер ответил: «Будут очень серьезные последствия».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский