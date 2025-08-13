Трамп предложил провести встречу Путина и Зеленского сразу после Аляски

Трамп предложил провести встречу Путина и Зеленского сразу после Аляски2
- 13.08.2025, 20:14
- 1,470
Президент США предупредил, что, если «не получит желаемых ответов», второй встречи не будет.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным сразу же состоялся трехсторонний саммит — между ним, Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Если первая встреча пройдет нормально, я бы хотел почти сразу же провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там присутствовал», — сказал глава Белого дома.
Он предупредил, что, если «не получит желаемых ответов», второй встречи не будет.
На вопрос, будут ли последствия для России, если Путин не согласится прекратить огонь в пятницу (на этот день запланирован саммит президентов США и России на Аляске), американский лидер ответил: «Будут очень серьезные последствия».