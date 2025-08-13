закрыть
13 августа 2025, среда, 21:08
Boeing рассматривает модернизацию ракет Patriot на фоне рекордного спроса в мире

  • 13.08.2025, 20:22
Boeing рассматривает модернизацию ракет Patriot на фоне рекордного спроса в мире

Цель — увеличить объемы производства и снизить стоимость, сохраняя боевую эффективность.

Американская компания Boeing изучает новые технологии для модернизации головок самонаведения ракет Patriot, чтобы увеличить объемы производства и снизить стоимость, не потеряв боевой эффективности. Спрос на эти ракеты-перехватчики растет из-за активного использования в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios.

Boeing, являющаяся субподрядчиком Lockheed Martin в производстве систем Patriot, объявила об исследовании возможностей модернизации своих головок самонаведения. По словам руководителя подразделения компании Джека Брайана, речь идет об интеграции большего количества твердотельных компонентов, требующих меньше технического обслуживания, и оптимизации конструкции благодаря более компактной упаковке элементов.

Цель — найти баланс между уменьшением затрат, повышением темпов производства и сохранением нынешнего уровня производительности.

С 2000 года Boeing выпустила более 5000 ракет самонаведения Patriot, а в прошлом году компания достигла рекордного показателя – более 500 поставок. Сегодня главный запрос армии США – это «сколько и как быстро».

Популярность Patriot возросла после активного использования в странах Восточной Европы и на Ближнем Востоке, в частности для защиты авиабазы Аль-Удейд в Катаре. По данным Aviation Week, Lockheed Martin готовится к резкому увеличению производства перехватчиков.

