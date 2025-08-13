Трамп не верит, что заставит Путина прекратить удары по гражданским в Украине

Трамп не верит, что заставит Путина прекратить удары по гражданским в Украине4
Правитель РФ не держит слово.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в прекращение Россией ударов по гражданским объектам в Украине после встречи с диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.
Трамп отметил во время общения с журналистами, что ранее уже вел такие разговоры с Путиным, но, возвращаясь домой, видел последствия обстрелов — разрушенные дома и погибших людей.
У главы Белого дома спросили, считает ли он, что во время встречи сможет убедить Путина прекратить удары по гражданским в Украине.
«Я прихожу домой и вижу, что ракета попала в дом престарелых, или ракета попала в жилой дом и погибшие люди лежат на улицах. Я думаю, ответ — нет. Я хочу закончить войну…» — сказал президент США.