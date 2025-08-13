Запад продемонстрировал мощь: три авианосца направлены в Индо-Тихоокеанский регион
- 13.08.2025, 21:06
США, Великобритания и Япония провели масштабные совместные учения.
США, Великобритания и Япония провели масштабные совместные учения у порога Китая, задействовав сразу три авианосца — HMS Prince of Wales, USS George Washington и японский JS Kaga, а также десятки кораблей сопровождения и истребителей. Маневры проходят в северной части Филиппинского моря, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Кроме того, ВМС США направили универсальный десантный корабль класса Wasp, который способен нести истребители. Пентагон рассматривает концепцию усиления авианосных возможностей за счет таких кораблей с истребителями F-35.
Авианосные операции считаются одними из самых сложных в военном деле и требуют высокой слаженности. Объединение трех авианосцев из разных стран — сложная задача, и именно для отработки взаимодействия проводятся подобные масштабные учения. Как отметили в Королевских ВВС Великобритании, в маневрах участвуют страны вне НАТО с общими интересами в сфере безопасности, что усиливает глобальную стабильность.
HMS Prince of Wales, оснащенный истребителями F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, находится в длительном мировом походе, демонстрируя возможности своих авианосных ударных групп. Во время учений корабль пополнял запасы топлива и провизии в море при поддержке британских и американских судов снабжения.
Учения совпали с инцидентом в ВМС Китая: военный корабль столкнулся с китайским судном береговой охраны, серьезно повредив его носовую часть. Событие стало заметным поводом для наращивания западного военного присутствия в регионе, где Китай активно демонстрирует свои амбиции.