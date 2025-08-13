Трамп позвонит Зеленскому после встречи с Путиным 4 13.08.2025, 21:14

1,174

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

США и Украина после встречи на Аляске определят дальнейшие шаги.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что созвонится с американским коллегой Дональдом Трампом после его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, пишет «РБК Украина».

«Трамп предложил мне, что после встречи на Аляске он позвонит и мы определим дальнейшие шаги», — заявил Зеленский, общаясь с журналистами в Берлине.

Трамп 13 августа провел онлайн-встречу с украинским президентом и руководителями европейских стран — Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и ЕС. Трамп назвал разговор «хорошим».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com