Трамп позвонит Зеленскому после встречи с Путиным

Трамп позвонит Зеленскому после встречи с Путиным4
- 13.08.2025, 21:14
- 1,174
США и Украина после встречи на Аляске определят дальнейшие шаги.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что созвонится с американским коллегой Дональдом Трампом после его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, пишет «РБК Украина».
«Трамп предложил мне, что после встречи на Аляске он позвонит и мы определим дальнейшие шаги», — заявил Зеленский, общаясь с журналистами в Берлине.
Трамп 13 августа провел онлайн-встречу с украинским президентом и руководителями европейских стран — Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и ЕС. Трамп назвал разговор «хорошим».