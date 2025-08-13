закрыть
Трамп позвонит Зеленскому после встречи с Путиным

4
  • 13.08.2025, 21:14
  • 1,174
Трамп позвонит Зеленскому после встречи с Путиным
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

США и Украина после встречи на Аляске определят дальнейшие шаги.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что созвонится с американским коллегой Дональдом Трампом после его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, пишет «РБК Украина».

«Трамп предложил мне, что после встречи на Аляске он позвонит и мы определим дальнейшие шаги», — заявил Зеленский, общаясь с журналистами в Берлине.

Трамп 13 августа провел онлайн-встречу с украинским президентом и руководителями европейских стран — Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и ЕС. Трамп назвал разговор «хорошим».

