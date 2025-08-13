Белорус показал, где продают супердешевые дыни и арбузы 13.08.2025, 21:27

3,680

Люди не верят.

Проблема покупки свежих овощей и фруктов задешево каждое лето волнует белорусов. Особенно сейчас, когда цены как будто взбесились.

Белорус в TikTok показал, где можно купить одни из самых дешевых помидоров (Br1,7 за килограмм), арбузов (Br1) и дынь (Br2,5) в стране.

Это довольно большая разница. Еще недавно на Комаровке помидоры продавали от Br4. А цены на арбузы в магазинах стартуют с Br3.

