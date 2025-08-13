закрыть
13 августа 2025, среда, 22:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус показал, где продают супердешевые дыни и арбузы

  • 13.08.2025, 21:27
  • 3,680
Белорус показал, где продают супердешевые дыни и арбузы

Люди не верят.

Проблема покупки свежих овощей и фруктов задешево каждое лето волнует белорусов. Особенно сейчас, когда цены как будто взбесились.

Белорус в TikTok показал, где можно купить одни из самых дешевых помидоров (Br1,7 за килограмм), арбузов (Br1) и дынь (Br2,5) в стране.

Это довольно большая разница. Еще недавно на Комаровке помидоры продавали от Br4. А цены на арбузы в магазинах стартуют с Br3.

@bks_1reg #ольшаны #рынок #рекомендации #арбуз #дыня ♬ оригинальный звук - Рассада🍓Клубники🇧🇾Беларусь

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский